サンエックスは10月30日、富士急ハイランド内のテーマエリア「サンエックス パラダイス」にて、「たれぱんだ」がグリーティングキャラクターとして登場すると発表した。2026年12月12日から、グリーティングフォトスタジオ「MEMORY STUDIO」に仲間入りする。

今回、「たれぱんだ」がグリーティングキャラクターとして登場するのは世界初。普段は寝転んだりゆっくり移動したりする姿で知られる「たれぱんだ」が、“立ち姿”でファンの前に登場し、一緒に写真撮影を楽しめる特別な体験を提供するという。

「たれぱんだ」が加わる「MEMORY STUDIO」は、「サンエックス パラダイス」内にある屋内型グリーティング施設。キャラクターと間近で触れ合いながら記念撮影ができる人気スポットで、新たに「たれぱんだ」との撮影体験が楽しめるようになる。登場開始日は12月12日で、利用料金は3,300円。所要時間は約2分で、別途時間指定券の購入が必要となる。

また、本格登場に先駆けて11月14日にはお披露目イベントを実施。同日にオープンする屋内型ウォークスルーアトラクション「San-X Paradise Secret Party!」に合わせて開催され、13時と15時の2回、「たれぱんだ」が登場する予定だ。参加は無料で、世界初のグリーティング姿をひと足早く見ることができる。

さらに11月からは、「サンエックス パラダイス」内のショップで「たれぱんだ」関連グッズの展開も順次スタート。専用コーナーも設けられ、キャラクターの世界観をより深く楽しめるようになるという。

「サンエックス パラダイス」は、「キャラクター×癒し×遊園地＝『カワイイ』の化学変化」をコンセプトにしたエリア。リラックマやすみっコぐらしなどサンエックスの人気キャラクターたちの世界観を体験できる施設として展開されている。

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