2026年9月にローソンで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

9月5日発売「一番くじ ホロライブ ～RPG Style～」

一番くじ ホロライブ ～RPG Style～

発売日：2026年9月5日(土)

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソン、ミニストップ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ホロライブメンバーがRPGの世界観をイメージしたオリジナル衣装で登場する一番くじです。

賞品一覧

百鬼あやめ賞：百鬼あやめ フィギュア

大空スバル賞：大空スバル フィギュア

不知火フレア賞：不知火フレア フィギュア

白銀ノエル賞：白銀ノエル フィギュア

百鬼あやめ アクリルボード賞：百鬼あやめ アクリルビジュアルボード

大空スバル アクリルボード賞：大空スバル アクリルビジュアルボード

不知火フレア アクリルボード賞：不知火フレア アクリルビジュアルボード

白銀ノエル アクリルボード賞：白銀ノエル アクリルビジュアルボード

マグカップ賞：マグカップ（全2種）

ちょこのっこ賞：ちょこのっこフィギュア（全4種）

缶バッジ賞：缶バッジセット（全8種）

アクリルスタンド賞：オーロラアクリルスタンド（全8種）

ラバーチャーム賞：ラバーチャーム（全8種）

ドット絵アクリルスタンド賞：ドット絵アクリルスタンド（全8種）

ラストワン賞：アクリルビジュアルボード

9月12日発売「一番くじ 崩壊：スターレイル Vol.3」

一番くじ 崩壊：スターレイル Vol.3

発売日：2026年9月12日(土)

メーカー希望小売価格：1回1,450円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

人気ゲーム『崩壊：スターレイル』の最新一番くじです。今回の目玉は、ぬいぐるみシリーズ「POTEPOTTE」。キュレネ、ファイノン、モーディスが約38cmの大型ぬいぐるみとなって登場します。

賞品一覧

A賞：POTEPOTTEぬいぐるみ キュレネ

B賞：POTEPOTTEぬいぐるみ ファイノン

C賞：POTEPOTTEぬいぐるみ モーディス

D賞：アクリルボード（全6種）

E賞：ぬいぐるみバンド（全8種）

F賞：プレート（全13種）

G賞：アクリルチャーム（全13種）

H賞：クリアファイル＆チケットケース（全13種）

ラストワン賞：POTEPOTTEぬいぐるみ カスライナ

9月18日発売「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』第2弾」

発売日：2026年9月18日(金)

メーカー希望小売価格：1回880円

取扱店：ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をテーマにした一番くじ第2弾。A賞にはデンジとレゼの印象的なシーンを再現したフィギュア、B賞にはレゼのMASTERLISEフィギュアが登場します。描き下ろしビジュアルボードやアクリルスタンドなども展開されます。ラストワン賞の「チェンソーマン＆ビーム MEGAIMPACT スペシャルカラーver.」にも注目です。

賞品一覧

A賞：デンジ＆レゼ フィギュア

B賞：レゼ MASTERLISE

C賞：ちょこのっこフィギュアセット

D賞：描きおろしビジュアルボード～デンジ＆レゼ～

E賞：描きおろしビジュアルボード～早川アキ＆天使の悪魔～

F賞：きゅんキャラアクリルスタンド（全6種）

G賞：ホログラムステッカーセット（全8種）

H賞：クリアポスター（全8種）

I賞：ラバーコースター（全10種）

ラストワン賞：チェンソーマン＆ビーム MEGAIMPACT スペシャルカラーver.

9月19日発売「一番くじ 学園アイドルマスター Part6」

一番くじ 学園アイドルマスター Part6

発売日：2026年9月19日(土)

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一部ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

『学園アイドルマスター』の最新弾となるPart6が登場します。有村麻央、倉本千奈、篠澤 広が一番くじ美少女フィギュアシリーズ「Gracemaster」フィギュアで立体化。1/7スケールの精巧な造形が魅力です。

賞品一覧

A賞：有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster

B賞：倉本千奈 フィギュア 1/7 Gracemaster

C賞：篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster

D賞：描きおろし メタリックポスター（全13種）

E賞：きららいずマスコット（全3種）

F賞：描きおろし バンダナタオル（全13種）

G賞：描きおろし ラバーチャーム（全13種）

H賞：描きおろし アクリルスタンド（全13種）

ラストワン賞：有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

9月25日発売「一番くじ ベルセルク 宿命の双極」

一番くじ ベルセルク 宿命の双極

発売日：2026年9月25日(金)

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

『ベルセルク』の世界観を再現した一番くじ。ガッツやゾッド、ドラゴンころしなど、作品を象徴するキャラクターやモチーフが立体化されています。なかでも約30cmサイズの「ゾッド SOFVICS」は圧倒的な存在感を放つアイテムとして注目されています。

賞品一覧

B賞：ガッツ MASTERLISE（全2種）

C賞：ドラゴンころし MASTERLISE

D賞：夢の獣 MASTERLISE

E賞：ゾッド SOFVICS

ラストワン賞：ゾッド（人の姿）MASTERLISE

9月26日発売「一番くじ プリキュア ～Endless Grace～」

発売日：2026年9月26日(土)

メーカー希望小売価格：1回770円

取扱店：ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

『Yes!プリキュア5 GoGo!』をテーマにした一番くじです。A賞にはキュアドリームのフィギュアを用意。さらにココ、ナッツ、ミルク、シロップのぬいぐるみマスコットや、カードケース、バッグチャームなども登場します。ラストワン賞にはミルキィローズのフィギュアがラインアッしています。

賞品一覧

A賞：キュアドリーム フィギュア

B賞：キュアモ カードケース

C賞：妖精 ぬいぐるみマスコット（全4種）

D賞：バッグチャーム

E賞：キュアドリーム ミニフィギュア

F賞：キュアルージュ ミニフィギュア

G賞：キュアレモネード ミニフィギュア

H賞：キュアミント ミニフィギュア

I賞：キュアアクア ミニフィギュア

J賞：ミルキィローズ ミニフィギュア

K賞：キャラプリケ チャーム（全10種）

L賞：デイリーアイテムコレクション（全6種）

M賞：キラキラクリアステッカー（全5種）

ラストワン賞：ミルキィローズ フィギュア

一番くじをローソンで買う方法

一番くじは、対象店舗の店頭で購入できます。商品によっては一番くじONLINEでの販売が行われる場合もあるため、店頭販売とあわせて確認しておくと安心です。

くじを引くと、くじ券に記載された賞品をその場でもらえます。あわせて、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、対象商品の場合は「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをローソンで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況や販売開始時間が異なります。在庫状況によっては早期に販売終了する場合や、購入制限が設けられる場合もあります。

また、一部商品はローソン以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせてチェックしておきましょう。

まとめ

2026年9月のローソンでは、ホロライブ、崩壊：スターレイル、チェンソーマン、学園アイドルマスター、ベルセルク、プリキュアと、ジャンルを問わない人気作品の一番くじが連続して発売されます。フィギュアを中心に、ぬいぐるみやアクリルグッズ、描き下ろしアイテムなど魅力的な景品が多数ラインアップされています。気になる作品がある人は、発売日をチェックしておきましょう。