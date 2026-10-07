10月6日からTVアニメ放送中、「小説家になろう」累計8000万PV、シリーズ累計240万部突破、天使のような凶乱令嬢が繰り広げる最強無双譚『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』より、オープニング映像が公開された。

凶乱で可憐なOP映像公開!

オープニング映像は『凶乱令嬢ニア・リストン』のタイトルの通りのニアの凶乱さだけではなく、可憐な姿の両面が描かれ、アクションシーンもふんだんに描かれ、ホロライブ4期生VTuber・角巻わためによるオープニング楽曲「リスポーン!!」とともに疾走感が気持ち良い映像だ。

角巻わため「リスポーン」デジタルリリース開始

また、オープニングテーマ・角巻わため「リスポーン」は明日10月7日0時よりデジタルリリースを開始した。

リリース情報

アーティスト：角巻わため

商品名：『リスポーン!!』

発売日：2026年12月23日(水)

先行配信：2026年10月7日(水)

通常盤：1,650円（税込） V- AP STORE 限定盤：3,850円（税込）(通常盤＋アクリルスタンド) ※原作イラスト・刀彼方先生描き下ろしアクリルスタンドが付属。完全生産限定。

TVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』は、2026年10月6日からTOKYO MX 、MBS、BS日テレにて連続2クール放送中。

(C)南野海風・ホビージャパン/凶乱令嬢ニア・リストン製作委員会