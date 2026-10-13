世界中で50億ダウンロードを超える大人気モバイルゲーム「アングリーバード」の映画、待望の最新作が、邦題を『アングリーバード／大奮闘！ファミリー・ミッション』として、2027年1月22日より全国公開されることが決定。超吹替版ティザー予告＆ポスターが解禁された。

最新作は、レッドがパパになって子育てに大奮闘!

最新作である本作では、主人公である怒りんぼうのレッドがなんと3児の“パパ”に。子育てに奮闘しながらも、飛べない鳥たちが平和に暮らす島・バードアイランドに巻き起こる危機に立ち向かうため、家族で大奮闘するアドベンチャームービーだ。世代を超えて誰もが笑顔になれる、爆笑と感動が詰まった最高のドタバタならぬバタバタ!?ファミリームービー。

解禁されたティザー予告映像は、レッドが抱っこひもを装着し、子育てという名の“史上最大のファミリーミッション”に全力で挑む姿が映し出される。

あわせて到着したポスタービジュアルには、「怒りんぼうのレッド、パパになる。」のキャッチコピーとともに、険しい表情を浮かべるレッドの周りには個性溢れるファミリーが大集合!ポップで可愛らしい子どもたちだが、“反抗期の長女ジューン”“やんちゃな赤んぼうオリー”“好奇心旺盛な長男グライダー”と、すでにレッドがタジタジの子育ての日々を送っていることを予感させる。

今作は超豪華キャストで贈る超吹替版!

今作の吹替は、子どもたちに大人気のアニメ「パウ・パトロール」シリーズで“日本語脚本”を手掛ける赤尾でこ氏が監修し、オリジナルに日本語ならではの大胆アレンジを加えたセリフの掛け合いが見どころの超吹替版となっている。

そんな主人公レッドの日本版の声を務めるのは、タレント・MCとしても活躍し、日本一の怒りんぼうとして本シリーズの顔ともなっている坂上忍。今作では“パパ”として子育てに苦戦しながらも家族のために大奮闘するレッドを愛嬌たっぷりに演じ切る。アフレコを終えた坂上からは、今作への熱い思いやタジタジなレッドと自身を重ねたインタビューコメントも到着した。

さらに、レッドを振り回す子どもたちには豪華でフレッシュなキャストも解禁された。

思春期の娘・ジューン役には、タレントやモデルとしてもマルチな才能を発揮する本田紗来、高校生の息子・グライダー役には、映画『カラオケ行こ!』(24)や話題のドラマで目覚ましい活躍を見せ、来年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」への出演も決まっており、今最も注目を集める若手俳優・齋藤潤。ママ・シルヴァー役には「けいおん!」の中野梓役をはじめ、ほか数々の人気キャラクターの声優を務める竹達彩奈が前作より続投する。

吹替キャストコメント全文

坂上忍(レッド役)

Q. 約 7 年ぶりに吹替声優続投が決まったときのお気持ち＆演じられた感想をお聞かせください。

—―また大変な仕事がやってきたな…。本作は、5分に1回早口言葉がでてくるようなセリフ量で、アニメ映画の中でもトップクラスの大変さだそうです…。 ただ、気が付けばレッドが旦那さんになり、パパにもなっていて、今作は夫婦愛や家族愛がベースになっている。 僕もこの7年の間に2回目の結婚をして、さらに動物も増えて毎日てんやわんや。子どもたちに振り回されながらも家族を守ろうとするレッドを観て、より自分みたいだな、とこれまで以上に共感しました。

Q.アフレコで難しかった点はありましたか?

—―生身の演技とは違い、ひとつふたつ感情を乗っけなければならない。そこに体力を使います。

Q.注目してほしいポイントはありますか?

—―家族のキャラクターがめちゃくちゃ可愛い。長男グライダー、長女ジューン、赤んぼうのオリーに加えて、可愛いペットのクモがいる。そのクモに、チューするシーンがあるんですけど、可愛いので是非(笑) 振り回されるパパは大変だけど、それ以上に子どもたちが可愛いといった部分が良く描かれているのもポイントです。

Q.娘ジューン役の本田紗来さん、息子グライダー役の齋藤潤さんのアフレコを聞いてみていかがでしょうか?

—―本当にお上手で可愛い!お二人とも19歳、僕59歳で、もうお孫さんになる年齢!問題は僕なんです。(笑)

Q. 今作では家族が増えたレッドが、育児にもバードアイランド最大の危機にも大奮闘する様子が描かれますが、坂上さんもご家族が増え、たくさんのワンちゃん、ネコちゃんたちとも暮らしていて大奮闘されていることは何かありますか?

—―20匹飼っているので、雷に弱い子たちや動揺しない子たちがいる。夫婦二人で雷に怯えるワンちゃんネコちゃんのケアをするのが大変で…大きい音がなると、また挙動不審になる子たちや、逆に動じず寝ている子も。家の中がてんやわんやになって大奮闘してますね。

Q.レッドパパは育児にタジタジですが、坂上さんも普段タジタジになったりすることはありますか?

—―MCを務める番組で、若いアイドルの方をゲストに迎える機会があるのですが、今どきの若者言葉についていけずタジタジです。「今なんて言った?」と正直に聞き返してます。(笑)

Q.アングリーバードになぞらえて、ご自身を○○バードと例えるなら?

—―せっかちバード。究極の合理主義なので、一つの目的に向かうまでに他の目的をこなそうとする“ながら”作業が大好き。

Q.完成したら、どなたに一番にご覧いただきたいですか?

—―スーパーに買い物に行くと、気付くと知らない子どもたちに尾行されることが日常的。テレビでよく見かけるけど、声をかけるのは恐いのかゾロゾロと後ろに5～6人いることもあります。(笑) 子どもたちに観ていただいて、家族の大切さとかパパママが毎日頑張っているということを感じてくれたら嬉しいです。

Q.最後に映画をご覧になるみなさまへコメントをお願いいたします。

—―レッドを中心に家族愛、夫婦愛溢れるハートフルな物語になっているので、ご家族で観ていただけると嬉しい。ぜひ映画館に足を運んでください!

本田紗来(ジューン役)

9年ぶりに声優のお仕事をさせていただくことになり、初回の収録を迎えるまでは不安な気持ちでいっぱいでした。

そんな中、監督をはじめ、関わってくださった皆様が温かく丁寧にご指導くださったおかげで、少しずつ緊張もほぐれ、楽しみながら収録に臨むことができました。

ジューンは、お父さんに素直になれず、つい冷たい態度をとってしまう年頃の女の子です。

私自身も父のことを想像しながら演じ、「家族」という関係について改めて考える機会にもなりました。

鑑賞してくださる皆様にも、家族や友人から注がれる愛の温かさを感じていただけましたら嬉しいです。

齋藤潤(グライダー役)

好奇心旺盛、目標に一直線で感情豊かなグライダーです。

若さなりの熱量、大好きな家族の長男を背負えるよう演じさせていただきました。

監督に沢山のチャレンジをさせていただきながら収録を重ねていきました。 家族の絆が起こす奇跡を是非劇場でご覧ください!

竹達彩奈(シルヴァー役)

7年ぶりにシルヴァーを演じられると聞いて、本当に嬉しかったです!

収録では、相変わらず元気で、頭の回転が早くて、とっても早口!

時々ちょっぴりおちゃめな面が見えたりと、懐かしさもありつつ、環境も変わり、かなりパワフルな姿も見えました。

以前から『アングリーバード』を知ってくださっている皆さんにも、今回初めて触れる皆さんにも、『アングリーバード』の世界を思いっきり楽しんでいただけたら嬉しいです。

『アングリーバード／大奮闘！ファミリー・ミッション』

公開：2027年1月22日(金)全国公開！ 配給：東和ピクチャーズ

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