コカ・コーラシステムは、同社の緑茶ブランド「綾鷹」において、2027年10月にアニメ第3期の放送が決定したTVアニメ「葬送のフリーレン」とコラボレーションしたキャンペーンを10月12日より開始する。また、同日より、「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナルグッズなどが抽選で当たるキャンペーンを展開する。

今回コラボレーションするTVアニメ「葬送のフリーレン」は、魔王討伐後の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使いフリーレンが仲間たちと旅をする物語。戦いや冒険だけでなく、道中での何気ない会話や穏やかな時間も丁寧に描かれており、仲間との時間や何気ないひとときを大切にするフリーレンの姿は、「綾鷹」のブランドメッセージ「ひとくち、ひといき。自分のリズムでいこう。」とも重なるという。

キャンペーン期間中、対象パッケージの対象製品を購入して、製品のキャップ裏コードをCoke ON アプリで入力すると、「応募ポイント」が貯まると同時に「綾鷹×葬送のフリーレン」限定デザインCoke ONスタンプを獲得できる。また、Coke ON アプリを自販機に接続して対象製品を購入した場合にも、「応 募ポイント」が貯まります。獲得した応募ポイントを使い、抽選に応募した方の中から、「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナルQUOカード4枚組セット魔導書ケース付き(1,000円分×4枚)や、「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナル加湿器などが抽選で当たる。

「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナルグッズなどが抽選で当たる

キャンペーン期間中、対象パッケージの対象製品を購入して、製品のキャップ裏コードをCoke ONアプリで入力すると、「応募ポイント」が貯まると同時に「綾鷹×葬送のフリーレン」限定デザインCoke ONスタンプを獲得できる。また、Coke ONアプリを自販機に接続して対象製品を購入した場合にも、「応募ポイント」が貯まる。

獲得した応募ポイントを使い、抽選に応募した方の中から、総計10万名に「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナルグッズなどが当たる。抽選にはずれた方を対象にW(ダブル)チャンスとして、抽選で110万名にCoke ONポイント10円相当が当たる。さらに、応募ポイントが貯まるたび「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナルデザイン壁紙全4種が必ずもらえる。詳細は、「綾鷹」ブランドキャンペーンサイトを参照のこと。

応募概要・対象製品

応募期間：2026年10月12日～12月13日

対象製品：「綾鷹」525mlPET／650mlPET／1.25LPET、「綾鷹 濃い緑茶」525mlPET／650mlPET、「綾鷹 ミネラル緑茶」525mlPET／650mlPET、「綾鷹 濃いほうじ茶」650mlPET、「綾鷹 番茶」650mlPET、「綾鷹カフェ 濃い抹茶ラテ」440mlPET

プレゼント商品

4ポイント(※各500名当選):「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナルQUOカード4枚組セット魔導書ケース付き(1,000円分×4枚) 「綾鷹×葬送のフリーレン」オリジナル加湿器ルームライト機能付き

1ポイント(※9.9万名当選):「葬送のフリーレン」オリジナルデザインCoke ONドリンクチケット1枚

Wチャンス(※110万名当選):Coke ONポイント10ポイント(10円分相当)

「葬送のフリーレン」オリジナルデザインCoke ONスタンプが必ずもらえる

コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」を利用して、Coke ON対応自販機で対象の「綾鷹」製品を3本購入すると、「葬送のフリーレン」オリジナルデザインCoke ONスタンプが1つもらえる。

実施期間：2026年11月16日～12月13日

対象製品：Coke ON対応自販機で販売している「綾鷹」「綾鷹カフェ」のホット全製品

実施内容：対象製品を3本購入すると、「葬送のフリーレン」オリジナルデザインCoke ONスタンプが必ずもらえる。

※利用には「Coke ON」アプリのダウンロードが必要

※スタンプの獲得は、1人1個まで

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会