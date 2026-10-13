集英社DeNAプロジェクツは、『鵺の陰陽師』(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)を2027年夏にTVアニメ化することを10月13日に発表した。制作は、『ようこそ実力至上主義の教室へ』『桃源暗鬼』などを手掛けるスタジオ雲雀が担当する。

TVアニメ化の決定に伴い、公式サイトと公式X(@NuesExorcist_PR)をオープン。公式サイトおよび公式Xでは、キャラクターデザイン・望月俊平によるティザービジュアル、特報PV、メインキャスト・制作スタッフ、イントロダクション等の最新情報を公開している。

『鵺の陰陽師』テレビ朝日系全国ネットにて2027年夏から放送決定!

『鵺の陰陽師』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて2023年5月から連載している、少年の成長と異能バトルを描く学園ダークファンタジー。今回、テレビ朝日系全国ネットにて2027年夏からTVアニメの放送開始が決定した。

制作は、『ようこそ実力至上主義の教室へ』『桃源暗鬼』などを手掛けるスタジオ雲雀。監督は『ご注文はうさぎですか?』で監督を務めた橋本裕之、シリーズ構成は『呪術廻戦』『ダンダダン』の瀬古浩司、キャラクターデザインは『桃源暗鬼』で総作画監督を務めた望月俊平と、実力派スタッフが集結し、迫力ある映像で本作の世界観を描く。

原作『鵺の陰陽師』について

掲載誌：「週刊少年ジャンプ」(集英社)

連載開始：2023年5月15日

既刊：16巻(※2026年9月時点)

発行部数：160万部(※2026年4月時点)

受賞歴：「アニメ化してほしいマンガランキング2025」第1位、「次にくるマンガ大賞2024」第7位

原作：川江康太コメント

皆様のぶ熱すぎる応援を賜り、この度アニメ化をして頂くこととなりました!

このような素晴らしい機会を頂けるほどまでに応援頂き、ご協力頂き、支えて頂き、誠にありがとうございます…!!

橋本監督のアニメごちうさに会社員時代救われておりました。

そして漫画家時代の今、鵺のアニメ監督としてふたたび私に手を差し伸べて下さるのかと感激しております!

また作画監督を務めて下さる望月さんはべらぼうに絵が上手く、キャラの設定画を頂く度、逆に参考にさせて頂いております!

そして学郎役の三浦さん鵺役の大西さんをはじめ、眩しすぎる声優の方々により、キャラ達がより生き生きと存在感を放つであろうことを確信しております!

今後とも鵺の陰陽師をどうぞよろしくお願いいたします…!

特報PVを公開中!

音楽・MONACAが手掛けるメインテーマにのせて、鵺との出会いにより学郎が力を手にする姿を描いた特報PVが公開。さらに、夜島学郎役・三浦 魁、鵺役・大西沙織によるキャラクターボイスも初解禁された。

個性豊かなメインキャラクター5人のビジュアル&キャストコメント公開!

夜島 学郎(やじま がくろう／声：三浦魁)

幼い頃から「幻妖」と呼ばれる存在が見えていた少年。他人が押し付けられたパシリを肩代わりするほどのお人好し。

三浦魁コメント

「この作品はオーディションを受ける前から好きで読んでいたので事務所から受かったと伝えられた時は跳ねるほど嬉しかったです。僕は今回、初めてアニメの主人公を担当するので凄く緊張していますが、『鵺の陰陽師』という作品の良さを少しでも多くの方に伝えられるように学郎と共に成長していきたいと思っています。よろしくお願いします!」

鵺(ぬえ／声：大西沙織)

謎多き幻妖。北高の一室に60年もの間封印され、誰かが見つけてくれる日を待ち続けていた。サブカル好き。

大西沙織コメント

「この度、鵺役を演じさせて頂くことになりました…!!オーディションに臨む際に鵺を見た第一印象は"クールビューティお姉さん"だったのですが。実際に演じてみると、一言では到底言い表せない無限大の可能性を秘めているキャラクターで…。これは大変だぞと、嬉しい悲鳴を上げています(笑)。原作ファンの皆さんにも、アニメから楽しむ皆さんにも素敵な鵺を届けられたらと思います。チーム鵺、頑張るぞー!」

周防 七咲(すおう かずさ／声：鈴代紗弓)

北高2年生。「人が振り返るほどの美人にもかかわらず、全く色恋の話を聞かない美人生徒3人」からなる北高三天女の一人。

鈴代紗弓コメント

「『鵺の陰陽師』アニメ化、本当におめでとうございます!とっても嬉しいです……!!周りをよく見ていて頼りになる存在として学郎たちをぐいぐい引っ張っていく七咲ですが、お話が進むにつれ、仲間を想う気持ちや、幻妖と向き合うときの強さ、そして時折見せる可愛らしさも、彼女の大きな魅力だと思っています。何より、戦う七咲はとにかくカッコいい!!アニメーションだからこそ感じられる彼女の躍動感や息遣いまで、声を通してしっかりお届けしたいです。夜島たちと一緒に、陰陽師として頑張るぞーっ!!ぜひ、よろしくお願いいたします!」

藤乃代葉(ふじの しろは／声：Coming Soon)

陰陽師の中でも独立した力を持つ、二大旧家のひとつ「藤乃家」の陰陽師。においと脈拍で、人の感情を読むことができる。

留袖 四衲(とめそで しとつ／声：Coming Soon)

優秀な陰陽師。学郎と因縁があるようだが……。

制作陣からコメントが到着!

監督：橋本裕之コメント

「『鵺の陰陽師』のアニメーション監督を努めさせていただきます橋本裕之です。この漫画を読ませていただいた時に感じたのは凄くキャラクターが魅力的だという事でした。鵺をはじめ学郎、七咲、代葉、狂骨などカッコよくもかわいいキャラクターたち。なるほど、可愛いキャラクターが多いので自分のところに監督の話が来たのかな?と勝手に納得してしまいました(笑)アニメではキャラクターたちの可愛いところもかっこいいアクションなども原作の雰囲気を壊さないように、また原作の持ってる魅力を引き出せるように頑張っていきますので何卒応援をお願いします。」

シリーズ構成：瀬古浩司コメント

「『鵺の陰陽師』を読んでいると、川江先生はご自分の本当に好きなもの・ことを心の底から楽しんで描いてるんだなあということがひしひしと伝わってきて、読んでいるこちらまで楽しい気分になります(もちろん創作に当たっては計り知れないほどの産みの苦しみがあると思いますが、それでも)。これは作者と読者の関係として、この上なく幸せなことなんじゃないかと、僕は思います。アニメ『鵺の陰陽師』も皆さんがドキドキしたりジリジリしたり、時には学郎と一緒にツッコミを入れたりして楽しんで観ていただけるよう、全力で頑張ります。」

キャラクターデザイン：望月俊平コメント

「キャラクターデザインを担当させていただいている望月です。パンチがありながら軽快さや柔らかさを感じさせるキャラクター描写と画作りは、川江先生の『鵺の陰陽師』の大きな魅力の一つだと思います。その感じを出したい!そして女の子が可愛い…。彼、彼女らが何を考えてるかが気になります…。それらを出来るだけ考えて増幅してデザインやカット、表情に出力していきたいです。魅力的なカット、良い作品を作れるよう尽力します。よろしくお願いします(ΦωΦ)」

音響監督：山口貴之コメント

「「学校の、秘密の一室に素敵なお姉さんがいて、なにか秘密をもっているようだ。」これ、惹かれませんか?私は惹かれました。そして、そんなところからお話が始まるのがこの作品です。学郎くんの成長と共に、ダイナミックに広がるストーリーを音の世界からどう表現しようか、とても楽しみにしながらもプレッシャーを感じています。演者チーム、音響チーム共に、素敵な世界をお届けしますので、スタートまで今しばらくお待ちください!」

音楽：岡部啓一(MONACA)コメント

「原作を読ませていただいた時、ダークでシリアスな世界観と、学園生活でのポップな明るさが自然に同居している作品だと感じました。そうした振れ幅の大きさこそ、多様な楽曲を得意とするMONACAの音楽が生かせる部分だと思っています。映像やストーリーに寄り添いながら、この作品ならではの世界観を音楽で一緒に作り上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください!」

公式サイトをオープン&「ジャンプPRESS」アーカイブも

公式サイトでは、キャラクターデザイン・望月俊平によるティザービジュアルのほか、特報PV、メインキャスト・制作スタッフ、イントロダクション等の最新情報を公開している。

また、「ジャンプPRESS」より『鵺の陰陽師』アニメ化解禁のアーカイブ映像を公開中。10月12日にプレミア公開された週刊少年ジャンプの特別番組「ジャンプPRESS」より、『鵺の陰陽師』アニメ化解禁パートのアーカイブ映像を週刊少年ジャンプの公式チャンネル「ジャンプチャンネル」にて公開中。

本映像では、迫力あるオープニング映像をはじめ、夜島学郎役・三浦魁、鵺役・大西沙織へのインタビュー映像を見ることができる。

TV アニメ『鵺の陰陽師』

イントロダクション

昔から〈幻妖〉と呼ばれる存在が見えていた、夜島学郎。彼が通う北高には、誰にも知られていない一室があった。

そこに棲むのは〈鵺〉と呼ばれる、サブカル好きの女の幻妖。彼女は何年も待っていた。この部屋を誰かが見つけるのを。鵺との出会いが、学郎の運命を大きく変えていく――。

週刊少年ジャンプ連載!少年の成長と異能バトルを描く、学園ダークファンタジー。ついにTVアニメ化!

スタッフ

原作：「鵺の陰陽師」川江康太(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督：橋本裕之

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：望月俊平

音響監督：山口貴之

音楽：MONACA

制作：スタジオ雲雀

キャスト

夜島学郎：三浦魁

鵺：大西沙織

周防七咲：鈴代紗弓

(C)川江康太／集英社・鵺の陰陽師製作委員会