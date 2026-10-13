鳥山明が原作・ストーリー・キャラクターデザインを手掛けるアニメ『ドラゴンボール超(スーパー) 』を、最新の映像表現によって、より精密でパワーアップした"エンハンスド版"『ドラゴンボール超(スーパー) ビルス』第1話「破壊の神様」が、10月11日23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送された。また同日、ノンクレジット版のオープニング・エンディング動画もYouTubeにて公開。早くも海外から大きな反応が寄せられている。

※以下、一部ネタバレを含む場合があります。

海外でも大人気「ドラゴンボール」新作に歓喜の声

鳥山明の漫画『ドラゴンボール』は、日本だけでなく全世界で愛される作品だ。『ドラゴンボール超ビルス』も、放送直前の10月8日(日本時間10月9日)アメリカ・ニューヨークで開催中された「ニューヨーク・コミコン2026」にて第1話の世界最速上映を実施、3,000人のファンが詰めかけた。10月11日の放送後、SNSでは海外ファンからも多くの反応が寄せられている。

ドラゴンボールが帰ってきた！そしてめっちゃクソかっこいい

俺たちは復活した!『ドラゴンボール超 ビルス』が、最初のエピソードを届けてくれた！ビルスの登場は最高峰で、アクションは狂ってた！

これは素晴らしい出来栄え。リメイクにあたって、本当に全力を尽くしているのが伝わってきます。愛情を込めて作られた作品だということがよく分かります。

『ドラゴンボール超』のビルス編第1話、最高でした！新たに追加されたシーンもすごく良かったです。この展開が、ぜひとも「銀河パトロール編」へとつながっていくような構成になってほしいですね。

ビルスが指で画面を割って自分のロゴを出す演出、最高にクリエイティブすぎる！これを考えた人は昇給に値するよ

エンディングが大好き！！！！めっちゃ綺麗

破壊神が目を覚ました。それと同時に、私の子供時代もまた、目を覚ましたのだ。

復活を喜ぶ声や、美麗な画像や追加シーンへの絶賛、また『ドラゴンボール超』を視聴していた子供時代を思い出すという声などは、日本でも同様のコメントが数多く寄せられている。世界中が熱狂する"エンハンスド版"『ドラゴンボール超 ビルス』、今後の展開に注目したい。

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