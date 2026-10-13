プリティーシリーズ15周年の2026年、4月に『Pretty Rhythm-The Origin- オーロラドリーム/ディアマイフューチャー』、8月に『Pretty Rhythm-The Origin- レインボーライブ』、9月には『ハピプリセレクション GOTHIC PARTY』と、立て続けにイベントを開催しているグルーヴガレージが、この10月に5周年を迎えた『ワッチャプリマジ! 』のハロウィンをテーマにした『WACCHA HALLOWEEN!!』イベントを開催する。

イベントの開催期間は2026年10月16日(金)～11月1日(日)の17日間。今回の新規描き下ろしイラストは、キャラクターの各部にハロウィンらしい意匠があしらわれたシックなオリジナル衣装となっている。

このイラストの魅力を活かしたイベント先行商品は以下のラインナップとなる。

イベント会場では、2,000円(税込)購入するごとに1枚、描き下ろしイラストを使用した特製ポストカードを進呈(なくなり次第終了)。さらに3,000円(税込)購入するごとに1回参加できるガラポンチャレンジで、日替わりキャラクターのぼり(※のぼりポールは付属しない)がプレゼントされる。

整理券情報など詳細はSRニュース(秋葉原ホビー天国2 店舗ブログ)にて。また、イベント商品の事後通販はGrooveGarageプリティーシリーズストアにて販売予定となっている(再販が難しいものは取り扱い無し)。

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