バンダイから、2026年8月3日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。ちいかわやサンリオキャラクターズをはじめ、「鬼滅の刃」「葬送のフリーレン」「たまごっち」「忍たま乱太郎」、さらにはStray Kids公式キャラクター「SKZOO」まで、幅広いジャンルのアイテムが登場します。

サンリオキャラクターズ バルーンポップチャーム＆グミ

サンリオキャラクターズからは、スティックバルーンをモチーフにした「バルーンポップチャーム＆グミ」が登場します。チャームは組み立て式のスティック付きで、振るとシャカシャカ音が鳴る仕様です。





サンリオキャラクターズ バルーンポップチャーム＆グミ

価格：396円

全8種

【ラインアップ】

ハローキティ

マイメロディ

クロミ

シナモロール

ポムポムプリン

ポチャッコ

ハンギョドン

バッドばつ丸

ちいかわ ホイップマグ ボーロつき

ちいかわのかわいらしい表情をデザインしたホイップ風マグネットが付属する食玩です。





ちいかわ ホイップマグ ボーロつき

価格：385円

全9種

【ラインアップ】

ちいかわ

ハチワレ

うさぎ

モモンガ

くりまんじゅう

ラッコ

シーサー

古本屋

集合デザイン

ちいかわ キャンディチャームズグミ(再販)

キャンディをイメージしたクリア素材のチャームとグミのセットです。





ちいかわ キャンディチャームズグミ

価格：385円

全8種

【ラインアップ】

ちいかわ

ハチワレ

うさぎ

モモンガ

くりまんじゅう

ラッコ

シーサー

古本屋

たまごっち おともだちどーる

歴代たまごっちたちをフロッキー加工で再現したドールコレクション。





たまごっち おともだちどーる

価格：462円

全8種

【ラインアップ】

まめっち

くちぱっち

みみっち

ポチっち

おやじっち

いちごっち

やんぐまめっち

まるっち

葬送のフリーレン カードソフトクッキー

TVアニメ『葬送のフリーレン』のメタリックプラカード付きソフトクッキー。フリーレンやフェルン、シュタルク、ヒンメルたちの美麗イラストを収録しています。





葬送のフリーレン カードソフトクッキー

価格：198円

カード全25種

【カード】

ビジュアルカード

キャラクターカード

ストーリーカード

レアカード(ホロ箔押し仕様) など

にふぉるめーしょん 鬼滅の刃 ディフォルメシールウエハース 其ノ十五

人気シールシリーズ「にふぉるめーしょん」の『鬼滅の刃』第15弾。





にふぉるめーしょん 鬼滅の刃 ディフォルメシールウエハース 其ノ十五

価格：149円

シール：全39種(シークレット3種含む)

【主なラインアップ】

竈門炭治郎

竈門禰豆子

我妻善逸

嘴平伊之助

冨岡義勇

胡蝶しのぶ

時透無一郎

甘露寺蜜璃

不死川実弥

悲鳴嶼行冥

上弦の鬼たち など

忍たま乱太郎 クッキーチャームコット

アイシングクッキーをモチーフにしたボールチェーン付きチャームです。





忍たま乱太郎 クッキーチャームコット

価格：297円

全16種

【ラインアップ】

猪名寺乱太郎

摂津のきり丸

福富しんべヱ

土井半助

山田利吉

久々知兵助

尾浜勘右衛門

竹谷八左ヱ門

鉢屋三郎

不破雷蔵

潮江文次郎

立花仙蔵

中在家長次

七松小平太

善法寺伊作

食満留三郎

ロリポップキャンディチャーム SKZOO

Stray Kids公式キャラクター「SKZOO」をロリポップキャンディ風にアレンジしたチャーム。好きなキャラクターを選んで購入できるオープンパッケージ仕様となっています。





ロリポップキャンディチャーム SKZOO

価格：330円

全8種

【ラインアップ】

Wolf Chan

Leebit

DWAEKKI

Jiniret

HAN QUOKKA

BbokAri

PuppyM

FoxI.Ny

装動 仮面ライダーゼッツ AGT5 Feat.装動 仮面ライダーガッチャード

可動フィギュア食玩「装動」シリーズの最新弾。





装動 仮面ライダーゼッツ AGT5 Feat.装動 仮面ライダーガッチャード

価格：649円

全10種

【ラインアップ】