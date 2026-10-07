週刊少年サンデー連載中『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人／作画：アベツカサ）の原作公式アカウント(@FRIEREN_PR)は、10月6日に「抱擁のフリーレン」と題して、フリーレンのぬいぐるみと黒いベレー帽を被った男性のツーショット写真を投稿し、ファンの間で注目を集めている。

これまでの投稿でもたびたび登場しているぬいぐるみのフリーレンだが、前日10月5日のポストでは、北海道・とかち帯広空港を背景とした写真をアップした。

この投稿にファンからは、「島本先生!?」「おおお…このシリーズに島本先生が出られるとはッ」「サラッと島本和彦先生なんだが?」「そういや島本さん北海道在住だったな…」と驚きの声が続々。札幌を拠点に活動し、『炎の転校生』『逆境ナイン』『燃えよペン』『吼えろペン』『アオイホノオ』を手掛けた漫画家・島本和彦氏の突然の登場に喜びと驚きのコメントが寄せられている。

また、「逆境のフリーレンじゃねえか」「島本和彦先生なら「炎のフリーレン」かも知れない」と、同氏の作品から「〇〇のフリーレン」のもじりを想定する声も。

なお島本氏は、自身のアカウントで「私を連想させる黒ベレーの男…」と反応している。

人気作品『葬送のフリーレン』と、同作も連載されている『週刊少年サンデー』で数々の作品を執筆してきた人気漫画家・島本氏のツーショット。ファン注目の一枚だ。