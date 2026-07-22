LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、最も支持を集めた作品をランキング化した「LINEマンガ 2026 上半期ランキング」として、連載ランキング・単行本ランキングそれぞれトップ20を7月17日に公開した。
「LINEマンガ 2026 上半期ランキング」は、連載もしくは単行本作品の読者数・いいね数・購入数など複数の要素を加味し、2026年1月1日(木)～6月30日(火)の期間中に最も支持を集めた作品をランキング化したもの。
連載ランキング1位は、「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』(Gae)。「LINEマンガ 2025 年間ランキング」でも1位を獲得し、今年5月には日本初のPOP UP SHOPも開催された本作が、今年の上半期ランキングでも引き続き堂々の1位に輝いた。
単行本ランキングでは、「LINEマンガ 2024 年間ランキング」「LINEマンガ 2025 年間ランキング」でも1位を獲得し、本日7月17日(金)より実写映画最新作が公開された『キングダム』(原泰久／集英社)が今年の上半期でも1位となり、不動の人気を誇る結果となった。
LINEマンガ 2026 上半期ランキング(連載)
- 1位：枯れた花に涙を(Gae／LINEマンガ)
- 2位：入学傭兵(原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ)
- 3位：幼馴染コンプレックス(EUNHI／LINEマンガ)
- 4位：問題な王子様(原作：Solche 漫画：CACTUS ©SEOUL MEDIA COMICS／LINEマンガ)
- 5位：オークの樹の下(脚色：Seomal/namu 作画：P 原作：Kim Suji／RIDI)
- 6位：真なる男(原作：Lucas 作画：Dogado 脚本：Ha Neulso ©JAEDAM／LINEマンガ)
- 7位：俺だけレベルMAXなビギナー(脚色：WAN.Z(redice studio) 原作：Maslow 作画：swingbat ©RIVERSE／LINEマンガ)
- 8位：転生したらバーバリアンになった(作画：MIDNIGHT STUDIO 脚色：Team the JICK 原作：Jung Yoon-kang ©C&C Revolution Inc.／LINEマンガ)
- 9位：ナノ魔神(画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA ©RIVERSE／LINEマンガ)
- 10位：アカデミーの天才剣士(文・絵：C.H 原作：SeoGwando ©BLUEPIC／LINEマンガ)
- 11位：星剣のソードマスター(作画：juno 脚色：Hong Dae Ui 原作：Q10／LINEマンガ)
- 12位：泣いてみろ、乞うてもいい(漫画：VAN JI 原作：Solche／LINEマンガ)
- 13位：神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～(原作：江藤俊司 線画：疾狼 背景：3rd Ie 着色・制作：Studio No.9／Studio No.9)
- 14位：どうやら私、大公妃が天職みたいです(脚色：LICO 作画：CHYAMI 原作：LECHIMONA ©STUDIO LICO／LINEマンガ)
- 15位：転生したら最強すぎるのでモブキャラ演じます(原作：HHAANN 作画：LIMYE／LINEマンガ)
- 16.位：放っておけない関係(原作：FLADA 脚色：VODAUVEU 作画：クォンクォン／LINEマンガ)
- 17位：隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。(原作：Woo Si-mok 作画：Lee Ha-an ©CRACK ENT／LINEマンガ)
- 18位：史上最高の領地設計士(原作：BK_Moon 作画：Kim Hyunsoo 脚色：Lee hyunmin／LINEマンガ)
- 19位：君に似た子(漫画：PATNOC 原作：FLADA／LINEマンガ)
- 20位：戦利品の公爵夫人(作画：Candlebambi コンテ/脚色：Saedle 原作：Lemon Frog ©MSTORYHUB／LINEマンガ)
LINEマンガ 2026 上半期ランキング(単行本)
- 1位：キングダム(原泰久／集英社)
- 2位：転生したらスライムだった件(原作：伏瀬 漫画：川上泰樹 キャラクター原案：みっつばー／講談社)
- 3位：勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～(漫画：よねぞう 原作：都神樹 キャラクター原案：きさらぎゆり／講談社)
- 4位：黄泉のツガイ(荒川弘／スクウェア・エニックス)
- 5位：ブルーロック(原作：金城宗幸 漫画：ノ村優介／講談社)
- 6位：お気楽領主の楽しい領地防衛(漫画：青色まろ 原作：赤池 宗 原作イラスト：転／オーバーラップ)
- 7位：呪術廻戦(芥見下々／集英社)
- 8位：氷の城壁 単行本版【フルカラー】(阿賀沢紅茶／集英社)
- 9位：シャングリラ・フロンティア(原作：硬梨菜 漫画：不二涼介／講談社)
- 10位：うるわしの宵の月(やまもり三香／講談社)
- 11位：信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!(作画：大前貴史 原作：明鏡シスイ キャラクター原案：tef／講談社)
- 12位：ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士(漫画：鉄田猿児 原作：ハム男・藻／アース・スター エンターテイメント)
- 13位：九条の大罪(真鍋昌平／小学館)
- 14位：魔入りました!入間くん(西修／秋田書店)
- 15位：葬送のフリーレン(原作：山田鐘人 作画：アベツカサ／小学館)
- 16位：みいちゃんと山田さん(亜月ねね／講談社)
- 17位：貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～(原作：三木なずな 作画：華嶋ひすい キャラクター原案：kyo 構成：栗元健太郎／スクウェア・エニックス)
- 18位：死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから(※ただし好感度はゼロ)(漫画：白川蟻ん 原作：六つ花えいこ キャラクター原案：秋鹿ユギリ／KADOKAWA)
- 19位：大正學生愛妻家(粥川すず／講談社)
- 20位：NARUTO―ナルト― モノクロ版(岸本斉史／集英社)