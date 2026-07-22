LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、最も支持を集めた作品をランキング化した「LINEマンガ 2026 上半期ランキング」として、連載ランキング・単行本ランキングそれぞれトップ20を7月17日に公開した。

「LINEマンガ 2026 上半期ランキング」は、連載もしくは単行本作品の読者数・いいね数・購入数など複数の要素を加味し、2026年1月1日(木)～6月30日(火)の期間中に最も支持を集めた作品をランキング化したもの。

連載ランキング1位は、「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』(Gae)。「LINEマンガ 2025 年間ランキング」でも1位を獲得し、今年5月には日本初のPOP UP SHOPも開催された本作が、今年の上半期ランキングでも引き続き堂々の1位に輝いた。

単行本ランキングでは、「LINEマンガ 2024 年間ランキング」「LINEマンガ 2025 年間ランキング」でも1位を獲得し、本日7月17日(金)より実写映画最新作が公開された『キングダム』(原泰久／集英社)が今年の上半期でも1位となり、不動の人気を誇る結果となった。

LINEマンガ 2026 上半期ランキング(連載)

1位：枯れた花に涙を(Gae／LINEマンガ)

2位：入学傭兵(原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ)

3位：幼馴染コンプレックス(EUNHI／LINEマンガ)

4位：問題な王子様(原作：Solche 漫画：CACTUS ©SEOUL MEDIA COMICS／LINEマンガ)

5位：オークの樹の下(脚色：Seomal/namu 作画：P 原作：Kim Suji／RIDI)

6位：真なる男(原作：Lucas 作画：Dogado 脚本：Ha Neulso ©JAEDAM／LINEマンガ)

7位：俺だけレベルMAXなビギナー(脚色：WAN.Z(redice studio) 原作：Maslow 作画：swingbat ©RIVERSE／LINEマンガ)

8位：転生したらバーバリアンになった(作画：MIDNIGHT STUDIO 脚色：Team the JICK 原作：Jung Yoon-kang ©C&C Revolution Inc.／LINEマンガ)

9位：ナノ魔神(画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA ©RIVERSE／LINEマンガ)

10位：アカデミーの天才剣士(文・絵：C.H 原作：SeoGwando ©BLUEPIC／LINEマンガ)

11位：星剣のソードマスター(作画：juno 脚色：Hong Dae Ui 原作：Q10／LINEマンガ)

12位：泣いてみろ、乞うてもいい(漫画：VAN JI 原作：Solche／LINEマンガ)

13位：神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～(原作：江藤俊司 線画：疾狼 背景：3rd Ie 着色・制作：Studio No.9／Studio No.9)

14位：どうやら私、大公妃が天職みたいです(脚色：LICO 作画：CHYAMI 原作：LECHIMONA ©STUDIO LICO／LINEマンガ)

15位：転生したら最強すぎるのでモブキャラ演じます(原作：HHAANN 作画：LIMYE／LINEマンガ)

16.位：放っておけない関係(原作：FLADA 脚色：VODAUVEU 作画：クォンクォン／LINEマンガ)

17位：隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。(原作：Woo Si-mok 作画：Lee Ha-an ©CRACK ENT／LINEマンガ)

18位：史上最高の領地設計士(原作：BK_Moon 作画：Kim Hyunsoo 脚色：Lee hyunmin／LINEマンガ)

19位：君に似た子(漫画：PATNOC 原作：FLADA／LINEマンガ)

20位：戦利品の公爵夫人(作画：Candlebambi コンテ/脚色：Saedle 原作：Lemon Frog ©MSTORYHUB／LINEマンガ)

LINEマンガ 2026 上半期ランキング(単行本)