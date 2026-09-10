ティッシュケースというと、シンプルでスタイリッシュなものが多いですが、このほど、アニメ『葬送のフリーレン』から、ティッシュを引っ張るのが楽しくなっちゃうユニークなフィギュアが登場し、SNSで話題となっています。

葬送のフリーレン ティッシュに取り付け!可動フィギュア～暗いよー!怖いよー!～

こちらは、アニメ『葬送のフリーレン』の作中から、“宝箱に擬態した魔物「ミミック」に食べられちゃうフリーレン”を再現できちゃうフィギュアです。自宅にある一般的なティッシュケースに取り付ければ、ティッシュを引くたびにフリーレンの足がバタバタと動くというのだから面白い! 「暗いよー!怖いよー!～」という声が聞こえてきそうですね(笑)。

9月29日より順次、クレーンゲームに登場する予定なのですが、早くも、SNSでは「なにこれwwwwww 欲しいすぎるんだけどwwww」「ちょwwやめなさいwww」「さすがにニッチ過ぎるだろwwwww」「アホだwww」と爆笑の嵐。また、「めっちゃほしいwwwwww 」「わが家のティッシュケースに是非お迎えしたい笑」「無限にティッシュを出し続けるオッサンが続出するぞ!」という声も多数寄せられています。

ティッシュを引きたくなる気持ちは分からなくもないですが、くれぐれも、必要な時に必要な枚数だけ引っ張ってくださいね(笑)。