M!LKの佐野勇斗が、自身のYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』を更新。テレビ朝日系『ミュージックステーション』で披露した“ペンギン姿”の舞台裏を明かした。

佐野勇斗

塩崎太智がMステで見せた“ペンギン”姿の裏話

9月23日に公開された動画では、視聴者から寄せられた質問に回答。その中で、『ミュージックステーション』に塩崎太智(※崎はたつさき)がソロで出演し、「しおざきわんだーらんど」を披露した際、ほかのメンバーがペンギン姿で登場した経緯を尋ねられると、佐野は「まず結論から言いますと、あのペンギン、提案したの僕です!」と告白した。M!LKでは1年以上にわたり、毎週“メンバー深夜会議”を行なっているそうで、そこではメンバーのソロ活動についても話すという。

塩崎のソロ出演に対し、思いを巡らせていたという佐野は「もちろん太智がソロで初めて出るから、そこを邪魔したくないっていう気持ちは大いにあったんだけど、なんかで盛り上げたいなっていう気持ちがずっとあって」と振り返る。そして、以前からミュージックビデオを見て、ペンギンの演出を「めっちゃいいな」と感じていたという佐野。ただ、自分から積極的に提案するのは違うのではないかと考え、当初は口にしていなかったそう。しかし、ミュージックビデオでペンギン役を務める子どもたちが出演時間の関係で番組に出ることが難しいという話になると、「ペンギン、俺らがやったら絶対おもろいと思うんだけど」と提案したと明かした。

それでも塩崎本人の気持ちを第一に考え、「太智が嫌じゃなかったら」と確認したところ、塩崎は「ほんまにありがとう! いいんですか? いいんですか?」と喜んだという。ほかのメンバーも「盛り上がるならもちろんやりたい」「太智の邪魔にならないなら」と賛同し、すぐに実現が決まった。

一方、大きな問題となったのが衣装だったそうで、ネットなどで購入できるものではビニール素材などになってしまうことから、『ミュージックステーション』で着用するにはどうなのかという話に。そこで衣装スタッフが急きょ、番組のためにペンギン衣装を制作。足元も佐野は当初、海で使うフィンのようなものを想像していたというが、スニーカーに加工を施したペンギン仕様に仕上げられた。

そして、パフォーマンス中に4人の“ペンギン”が相撲を取っていた場面にも裏話が。当初はメンバー同士で追いかけ回すような演出を予定していたものの、佐野が「ちょっと待って、おもしろくない」と提案。本番直前までメンバーでアイデアを出し合い、相撲やプロレスのような動きへ変更したという。こうした細かな演出について、佐野は「7、8割ぐらいメンバーで決めることが多いです」と説明した。

昨年、M!LKとして初めて『ミュージックステーション』に出演したことにも触れ、「去年初めてMステ5人で出させてもらえたのに、今もうソロで出させてもらってますからね」としみじみ。「本当に関係者の皆様、そしてファンの皆様のおかげです。ありがとうございます」と感謝を伝えていた。

この裏話にファンからは「佐野さんは提案してくれて、衣装さんは緊急で作ってくれてありがとう」「しおわん回のMステはみ! るきーずの宝物」「まさかの衣装さん緊急手作りとか知って、普通にすごい…」「最高のエンタメをありがとう」「誰考えたの神と思ってたらまさかの勇ちゃん、さすがすぎます」と驚きと感謝の声は寄せられていた。