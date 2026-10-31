5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、自身のYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』を更新。撮影先で出会った子どもたちとの微笑ましいやり取りを公開した。

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瓦割り20枚に挑戦する企画で子どもと交流

24日に公開された動画では、過去にM!LKのイベントで挑戦した瓦割りのリベンジ企画として、20枚の瓦割りに挑戦。撮影先にはM!LKを知っているという子どもたちもおり、佐野は「M!LK、何の曲が好きなの?」と気さくに話しかけ、照れる子どもに「好きすぎて滅!」の“滅”ポーズを披露した。

また、瓦割りの準備が進む中、「ちびっ子スタッフ、なんでも答えちゃうよ? 俺」とサービス精神たっぷりに子どもたちに話しかけた佐野。子どもたちが双子だと知ると「え、双子?」と驚き、年齢を尋ねるなど、会話を弾ませた。

さらに、子どもが身につけていたネックレスに目を留め、「そのネックレス何?」「かっこよくね?」「ネックレスおそろいじゃない?」と気さくに話しかける姿も。さらに、「『トイ・ストーリー』観たことない?」と切り出し、自身が日本語版声優を務めた『トイ・ストーリー5』に触れ、「僕、スマーティー・パンツの声をやらせてもらってるんです。スマーティー・パンツと申します」と茶目っ気たっぷりに自己紹介。同作を鑑賞したと言われると、「本当に?」と嬉しそうな表情を浮かべていた。

この姿にファンからは「子供がM!LKの好きな曲聞かれてしどろもどろになっちゃった時『滅！』で助けてくれるの初恋すぎる」「小さい子と話す時ずーっと優しくてメロすぎる」「心の底からいい人なのがわかってすき」「子供との接し方も優しくて人柄の良さが滲み出てる」といった反響が寄せられた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』は、俳優でM!LKのメンバーとしても活動する佐野勇斗の公式チャンネル。旅行や料理、家族や友人との日常、仕事の舞台裏など飾らない素顔を届けている。

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