5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが16日、東京・有明アリーナでミニアルバム『LOVE ENG!NE』の発売日記念スペシャルイベントを開催。約9,000人のファンを前にパフォーマンスを披露した。

ステージに佐野勇斗、吉田仁人、塩崎太智(※崎はたつさき)、山中柔太朗、曽野舜太の5人が登場すると、塩崎が「リリースイベント来てくれてありがとう!」と叫び、イベントは「アイドルパワー」からスタート。興奮がゆえに塩崎がキラーフレーズで声がひっくり返ってしまい、メンバーから詰め寄られる場面も。佐野は「“み! るきーず”(ファンの総称)がいるから輝ける」と歌詞を変えるファンサービスで盛り上げた。

そして、そのままの勢いで「You! Joy! Parade!」を披露。最初からテンションの高いパフォーマンスを見せ、5人がぎゅっと近寄るシーンでは大きな歓声が上がった。

曲が終わった瞬間に佐野は、数年前まではワンマンライブを開催することが夢だったアリーナでの客席を眺め「これ、リリイベだよね!?」と興奮気味に声をあげ、塩崎も「ライブみたいだよね!」と嬉しそうに返答。さらに、以前のリリースイベントでは定番となっていた、み!るきーずのコールと共に作り上げる長尺の自己紹介を披露し、曽野は自己紹介に組み込まれたボレーシュートをきっかけに9,000人で大きなウェーブを実現し、満足そうに笑顔を見せていた。

吉田は14日に公開された「時空超えてユニバース」のMVが、イベント時点で1,100万再生を超えたことに感謝し、年末の目標として2回目の紅白歌合戦やレコード大賞のステージに立ちたいと宣言した。

「好きすぎて滅!」を、み!るきーずのコールとともに披露し、ラストには「好きすぎて滅!」「爆裂愛してる」に続く“愛”をテーマに描く3部作の完結編となるリード曲「時空超えてユニバース」もパフォーマンス。山中がセンターとなり始まると、初めての披露にもかかわらず大きなコールがあがり、最高の盛り上がりを見せていた。

同イベントはYouTubeでの同時生配信も実施し、同時接続者数がグループ史上最高となる24万人を記録。さらに、9月15日付のオリコンデイリーアルバムランキングにて1位を獲得し、発売初日にして今年度最高の初週売上を記録した。