元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【松井ジャイアンツ新組閣】清水隆行が打撃コーチ就任! 由伸ヘッドと最強外野トリオ再結成へ? デーブが巨人の新体制を徹底解説!」に出演。巨人の打撃チーフコーチに就任する清水隆行氏の人柄について語った。

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

デーブ大久保氏が清水隆行氏を「潔い男」と評価する理由

松井秀喜新監督のもと、巨人の打撃チーフコーチに就任する清水氏について、大久保氏は「本当にね、潔い男だなっていうのが一番目です」と、その人柄を評価。

続けて、「これはね、原監督のときですかね。2年間だか、打撃コーチを務めて。原監督が退任するっていうタイミングで、なんと清水コーチ自身もね、もう退任っていう、辞めるっていう」と振り返り、「これね、なかなかやっぱりできないんですよ」と語った。

その理由について、大久保氏は「やっぱりコーチになるって、非常に正直言うとリスクもあって、今までやってた仕事に戻りづらい」と説明。「自分が今までやってたテレビの仕事、僕だったらフジテレビでお世話になってたんで」と、自身の経験にも触れながら、「(コーチから)戻っていくっていうことになるんで、じゃあその間に誰か一人ポジションに入ってくるんで、この人が活躍する。しなかったとしても、そんな1、2年で切るってことはなかなかテレビ局もやらないんで、戻ったら何もないっていうのも分かって、コーチって実は就任するんですよね」と、コーチへの転身に伴う難しさを明かした。

その上で、「サラリーマンと違うのはそこで、次の就職が……次の球団に行きにくい」「そこをね、清水コーチは、監督とともに辞めるっていう決断をして」と改めて評価し、「そしてやっぱり野球からぶれずに」「バラエティをやるタイプじゃないけど、本当に野球に携わった仕事だけを徹底して、もうこの10年ぐらいかな? やってるっていう、こういう男です」と清水氏の人物像を語った。

また、松井新監督を支える存在としても、「由伸ヘッドコーチが監督の1個下で、監督の1個上に清水コーチって」と、3人の年齢関係に言及。「あんな律儀な男ですから。東洋大出てね、厳しいところで育ってますんでね」と述べ、「松井監督をしっかり立ててね、先輩でありながら立てながら守るっていうことに関しては、これもね、打撃もそうだけど、援軍としては最高の人が入って」と期待を寄せる。

そして、「やっぱりいいやつにはいいやつが集まってくるんですね」と、新体制への印象を語っていた。

【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。

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