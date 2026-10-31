元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【松井ジャイアンツ新組閣】清水隆行が打撃コーチ就任! 由伸ヘッドと最強外野トリオ再結成へ? デーブが巨人の新体制を徹底解説!」に出演。巨人の打撃チーフコーチに就任する清水隆行氏の人柄について語った。

デーブ大久保氏が清水隆行氏を「潔い男」と評価する理由

松井秀喜新監督のもと、巨人の打撃チーフコーチに就任する清水氏について、大久保氏は「本当にね、潔い男だなっていうのが一番目です」と、その人柄を評価。

続けて、「これはね、原監督のときですかね。2年間だか、打撃コーチを務めて。原監督が退任するっていうタイミングで、なんと清水コーチ自身もね、もう退任っていう、辞めるっていう」と振り返り、「これね、なかなかやっぱりできないんですよ」と語った。

その理由について、大久保氏は「やっぱりコーチになるって、非常に正直言うとリスクもあって、今までやってた仕事に戻りづらい」と説明。「自分が今までやってたテレビの仕事、僕だったらフジテレビでお世話になってたんで」と、自身の経験にも触れながら、「(コーチから)戻っていくっていうことになるんで、じゃあその間に誰か一人ポジションに入ってくるんで、この人が活躍する。しなかったとしても、そんな1、2年で切るってことはなかなかテレビ局もやらないんで、戻ったら何もないっていうのも分かって、コーチって実は就任するんですよね」と、コーチへの転身に伴う難しさを明かした。

その上で、「サラリーマンと違うのはそこで、次の就職が……次の球団に行きにくい」「そこをね、清水コーチは、監督とともに辞めるっていう決断をして」と改めて評価し、「そしてやっぱり野球からぶれずに」「バラエティをやるタイプじゃないけど、本当に野球に携わった仕事だけを徹底して、もうこの10年ぐらいかな? やってるっていう、こういう男です」と清水氏の人物像を語った。

また、松井新監督を支える存在としても、「由伸ヘッドコーチが監督の1個下で、監督の1個上に清水コーチって」と、3人の年齢関係に言及。「あんな律儀な男ですから。東洋大出てね、厳しいところで育ってますんでね」と述べ、「松井監督をしっかり立ててね、先輩でありながら立てながら守るっていうことに関しては、これもね、打撃もそうだけど、援軍としては最高の人が入って」と期待を寄せる。

そして、「やっぱりいいやつにはいいやつが集まってくるんですね」と、新体制への印象を語っていた。