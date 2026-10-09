バンダイスピリッツは、2027年1月15日に公開される「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』より、2027年1月に「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ インフィニットジャスティスガンダム（SEED FREEDOM ZERO Ver.）」を発売、また2027年1月に開催する「GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARI」にて「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ライジングフリーダムガンダム ラディアンスグランジャー」の先行販売を発表した。詳しくはTAMASHII NATIONS公式ウェブをチェック

▼『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』最新情報はこちら!

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ インフィニットジャスティスガンダム（SEED FREEDOM ZERO Ver.）」

METAL ROBOT魂シリーズより登場する「インフィニットジャスティスガンダム（SEED FREEDOM ZERO Ver.）」は、劇中の特徴的なカラーリングを彩色により再現。全身にオリジナルマーキングを施し、兵器としての密度感を追求。

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』に登場する新規シールド「ハヤトノタテ」とビームエフェクトパーツも付属。頭部は劇中の印象に合わせて新規で造形している。

発売日:2027年1月発売予定

価格:19,800円（税込み）

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ライジングフリーダムガンダム ラディアンスグランジャー」

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM MSV』より「METAL ROBOT魂ライジングフリーダムガンダム ラディアンスグランジャー」が「GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARI」の開催を記念して登場する。『機動戦士ガンダムSEED MSV』シリーズからは、20年ぶりの復活となる。

重量感を演出するダイキャストパーツ、複雑な彩色表現、更に各種武装の展開ギミックも盛り込まれたハイクオリティ完成品モデルで商品化。謎に包まれた機体の詳細情報は今後様々な媒体で公開予定とのこと。

発売日:GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARIにて2027年1月世界最速先行販売(※後日プレミアムバンダイなどで事後販売を実施予定)

価格:26,400円（税込み）

(C)サンライズ