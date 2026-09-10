メガハウスは、『機動戦士ガンダムSEED』より「RM Series Gストラクチャー 機動戦士ガンダムSEED【GS06M】ヘリオポリスバトルステージ(マテリアルカラーエディション)」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年9月10日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2027年2月発送予定。

2027年2月発送予定「RM Series Gストラクチャー 機動戦士ガンダムSEED【GS06M】ヘリオポリスバトルステージ(マテリアルカラーエディション)」(8,580円)

1/144ガンプラHGシリーズと組み合わせて、気軽にジオラマディスプレイを演出！世界観を楽しめる、RMシリーズ「Gストラクチャー」がお求めやすい未塗装半完成キットとして再登場。

本体パーツは一部組立済みの成形色仕様。初心者でも組み立てが容易なほか、塗装や付属のマーキングデカールを用いて、思いのままディテールアップが可能となっている。

「ヘリオポリスバトルステージ」は『機動戦士ガンダムSEED』の作中でお馴染みのスペースコロニー「ヘリオポリス」の街並みを再現した情景ジオラマ。セットの一部の建物や付属の支柱アームなどは3mm規格のジョイントピンで統一されており、展示物やスペースに応じてお好みのレイアウト変更ができる。

本編の幕開けとなった2話での「ジン」との印象的な対決シーンをはじめとする様々なシチュエーションを再現して楽しんでみたい。







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