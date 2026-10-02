2026年10月のセブン‐イレブンでは、「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」「一番くじ 〈くまのプーさん〉100th Anniversary」「一番くじ ドラゴンボール SPIRIT OF THE SAIYAN」が発売されます。

人気作品のキャラクターフィギュアから、100周年を記念した特別感のあるアイテムまで、注目のラインアップをチェックしていきましょう。

RX-78-2ガンダムの胸像が登場! 一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2

一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2

「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」は、10月3日よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで発売予定。価格は1回850円です。

『機動戦士ガンダム』シリーズの宇宙世紀作品にフォーカスした一番くじで、RX-78-2ガンダムの胸像フィギュアやアムロ・レイのフィギュアなどが登場します。

主な賞品

A賞 RX-78-2ガンダム BUSTISAN

RX-78-2ガンダムを約18cmの胸像フィギュアとして立体化。一番くじの胸像シリーズ「BUSTISAN」で、頭部から胸部にかけての造形を楽しめるアイテムです。

B賞 ヘリテージBOX[機動戦士ガンダム]

宇宙世紀シリーズの作中に登場するアイテムをモチーフにした、約25cmのコレクションBOX。コウ・ウラキのIDカードやパイロットの徽章などが収められています。

C賞 アムロ・レイ MASTERLISE

アムロ・レイを約24cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

このほかにも、モビルスーツの頭部をモチーフにした約5cmのマグネットや、キャラクターたちの印象的な表情をデザインしたラバーチャーム、アクリルスタンド、クリアステッカーセットなどのアイテムがラインアップされています。

ラストワン賞は機動戦士ガンダム THE GIGANT NAME

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞には、「機動戦士ガンダム」の作品ロゴを立体化した「THE GIGANT NAME」が登場。約25cmの存在感あるアイテムです。

原作100周年を記念! 一番くじ 〈くまのプーさん〉100th Anniversary

続いて10月10には、「一番くじ 〈くまのプーさん〉100th Anniversary」が発売予定です。価格は1回790円で、セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで取り扱われます。

一番くじ 〈くまのプーさん〉100th Anniversary

「くまのプーさん」の原作デビュー100周年を記念した一番くじ。プーさんをはじめ、ピグレットやイーヨー、ティガーなど、100エーカーの森の仲間たちをモチーフにしたアイテムがそろいます。

主な賞品

SP賞 アートポスター

一番くじオリジナルデザインを使用したA3サイズのアートポスター。全2種から選べます。

A賞 ブックシェイプドライト

原作の本をイメージした約18cmのブック型ライト。インテリアとしても楽しめるアイテムです。

B賞 〈プーさん〉マスコット

プーさんを約15cmのマスコットに。物語の一場面を思わせる表情にも注目です。

C賞 〈プーさん〉ぬいぐるみ風フロッキーフィギュア

ぬいぐるみのような質感を表現した約5.5cmのフロッキーフィギュアです。

D賞 〈ピグレット〉ぬいぐるみ風フロッキーフィギュア

ピグレットを約3.5cmで立体化したフロッキーフィギュアです。

E賞 〈イーヨー〉ぬいぐるみ風フロッキーフィギュア

イーヨーを約6cmで立体化しています。

F賞 〈ティガー〉ぬいぐるみ風フロッキーフィギュア

ティガーの姿を約6cmのフィギュアで再現しています。

G賞 〈ランピー＆ルー〉ぬいぐるみ風フロッキーフィギュア

ランピーとルーをセットで楽しめるフィギュアです。

このほか、ミニチュアプレートやダイカットカラビナ、アクリルチャーム、〈100エーカーの森〉フレークステッカーなどもラインアップされています。

ラストワン賞はアニバーサリーぬいぐるみ

ラストワン賞には、約40cmの大きな「アニバーサリーぬいぐるみ」が登場。100周年を記念したアップリケ刺繍を施した、特別感のあるプーさんのぬいぐるみです。

“悟空一族”が集結! 一番くじ ドラゴンボール SPIRIT OF THE SAIYAN

「一番くじ ドラゴンボール SPIRIT OF THE SAIYAN」は、10月17日よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン、DRAGON BALL STORE TOKYOなどで発売予定。価格は1回790円です。

本商品では、“孫悟空の一族”に注目。孫悟空をはじめ、超サイヤ人孫悟飯、孫悟天、バーダック、ラディッツがMASTERLISEシリーズのフィギュアとして登場します。

主な賞品

A賞 孫悟空 MASTERLISE

孫悟空を約20cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

B賞 超サイヤ人孫悟飯 MASTERLISE

超サイヤ人となった孫悟飯を約19cmでフィギュア化。孫悟空とともに、かめはめ波を放つ姿が表現されています。

C賞 孫悟天 MASTERLISE

孫悟天を約13cmで立体化したフィギュアです。

D賞 バーダック MASTERLISE

孫悟空の父・バーダックを約25cmのMASTERLISEフィギュアで立体化しています。

E賞 ラディッツ MASTERLISE

孫悟空の兄・ラディッツを約25cmで立体化。バーダックとあわせて、悟空の一族がフィギュアでそろいます。

F賞 フィギュアマグネット

大猿悟空、神龍、ポルンガをモチーフにしたフィギュアマグネット。全3種です。

このほか、ポーチ、アクリルスタンド、ラバーアソート、ダイカットタオルなどもラインアップされています。

ラストワン賞は孫悟空&孫悟飯 MASTERLISE PLUS

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、「孫悟空&孫悟飯 MASTERLISE PLUS」。幼い孫悟飯を背負った孫悟空が筋斗雲に乗る姿を、約21cmで立体化しています。

10月のセブン‐イレブン一番くじは人気作品が続々

10月のセブン‐イレブンでは、『機動戦士ガンダム』シリーズ、「くまのプーさん」、「ドラゴンボール」と幅広い作品の一番くじが登場します。

フィギュアをはじめ、作品の世界観を楽しめるコレクションアイテムも多数ラインアップ。気になる一番くじがある人は、発売日をチェックしてみてはいかがでしょうか。