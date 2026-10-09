「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』が2027年1月15日より劇場公開することが決定した。

本作は、興行収入50億円、観客動員数300万人を突破し、ガンダムシリーズ劇場公開作品の興行収入記録を更新した『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』へとつながる前日譚。『SEED DESTINY』放送後、『SEED FREEDOM』の企画中に、シリーズ構成の両澤千晶、森田繁、福田己津央監督によって描かれたシナリオを映像化する。

今回、劇場公開日の決定にあわせて、シン・アスカを中心に描いたティザービジュアルと最新予告を公開。さらに、メインキャスト・スタッフ、登場キャラクター、モビルスーツの情報に加え、キャストと福田己津央監督からのコメントも到着した。

また、ムビチケカード第1弾を10月16日より発売。あわせて、本作の公開を記念したファン投票企画「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ グランプリ2026」も、本日10月9日よりスタートする。

ティザービジュアル＆最新予告 解禁!

機動戦士ガンダムSEED DESTINY』で主役の一人として描かれたシン・アスカを主人公とする、本作のティザービジュアルを初公開した。

『DESTINY』から『FREEDOM』へと至る時間の中で、シンは何を思い、何のために戦っていたのか。これまでの軌跡をたどりながら、シン・アスカの新たな物語が動き始める。

最新予告は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開。シンを中心に、キラ・ヤマトやアスラン・ザラをはじめとするシリーズのキャラクターとモビルスーツが登場するさまに注目したい。

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』 あらすじ

デュランダルが提唱した、遺伝子によって人の運命を定める「デスティニープラン」の崩壊後新たな平和秩序の実現に向けて、オーブ連合首長国代表・カガリを中心に、世界平和監視機構「コンパス」の創設が進められていた。

C.E.74。大きな戦いを終えた世界で、シンは自らが進むべき道を見出せずにいた。

そんな折、ザフトからオノゴロ島のコンパス暫定基地へ、かつての戦場を戦い抜いたモビルスーツが移送される。

しかしその夜、「ストライクフリーダムガンダム」が何者かによって強奪されてしまう。

事件の拡大を阻止し、奪われた機体を取り戻すため、そして守るべきもののためシンたちは再び戦いへと身を投じていく――。

メインキャラクター ＆ MS(モビルスーツ) 公開!

CHARACTER

本作の主人公 シン・アスカの他にも、彼の同期でもあるルナマリア・ホーク、そして『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』で初登場したアグネス・ギーベンラートも登場する。さらに、『SEED FREEDOM』の特典として書き下ろされた小説「月光のワルキューレ」に登場し、本作で“映像作品”としては初の登場となるレオナード・バルウェイには、小野大輔さんの出演が決定。

その他にも、キラ・ヤマトや、アスラン・ザラ、イザーク・ジュールなど「SEEDシリーズ」でおなじみのキャラクターが再集結する。

シン・アスカ(CV 鈴村健一)

オーブ侵攻の際、家族を亡くし、ザフトに入隊。デュランダルに利用され、キラたちと敵対するが、戦後、和解。戦いのない世界を目指してコンパス参加を決意する。現在はアークエンジェルと共に、オーブで訓練を行う。

ルナマリア・ホーク(CV 坂本真綾)

シンと同期で、彼とともにミネルバで戦ったザフトパイロット。しっかり者で強気な性格。前大戦を経験し、シンとともにコンパス参加を決意。現在もシンを近くで見守りながら、アークエンジェルで訓練を行っている。

アグネス・ギーベンラート(CV 桑島法子)

シンと同期のザフトパイロットで、ルナマリアとはアカデミー時代の友人。軍の公報として活躍し、「月光のワルキューレ」と称される。ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスの移送任務でオーブを訪れる。

レオナード・バルウェイ(CV 小野大輔) NEW

アカデミーで上位10位以内に入るレッドであり、「奮迅の獅子」の異名を持つ。ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスの移送任務で、アグネスと共にオーブを訪れる。

MECHA

『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』から引き続き、ストライクフリーダムガンダム、インフィニットジャスティスガンダムのほか、新規モビルスーツとして「グフイグナイテッドカスタム」が登場。どんな戦いが繰り広げられるのだろうか。

キャスト＆監督コメント到着!

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の公開決定を記念して、シン・アスカ役の鈴村健一さん、キラ・ヤマト役の保志総一朗さん、アスラン・ザラ役の石田 彰さん、レオナード・バルウェイ役の小野大輔さん、福田己津央監督からコメントが到着した。

シン・アスカ役/鈴村健一さん

長く作品を愛し、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます! 『SEED FREEDOM』から、またこうして皆さんに新しい物語をお届けできること、とても嬉しく思っています。 今回描かれるのは、あの物語へとつながる時間のお話です。 『FREEDOM』を観てくださった方には、登場人物たちの言葉や関係を、もう一度違った角度から楽しんでいただけるのではないでしょうか。 僕としては、やっぱりシンに注目してほしいです!彼のまっすぐな思いや葛藤を声に乗せたつもりです。 『ZERO』を観て、また『FREEDOM』を観たくなる。そんな楽しみが広がってくれたら嬉しいです。ぜひ劇場で、彼らの物語を受け取ってください!

キラ・ヤマト役/保志総一朗さん

収録したのは『SEED FREEDOM』が公開されていたころなので、ようやく公開されるんだというワクワクした気持ちでおります。 『FREEDOM』の時はいろんな意味での緊張感がありましたが、今回は不思議とリラックスした気持ちでおりますね。 待っているファンのみなさんに早く楽しんで欲しいなと思います。

アスラン・ザラ役/石田彰さん

さあ皆さん、今度は『ZERO』ですよ。 『FREEDOM』に対しては好評価をいただきありがとうございました。 しかし『DESTINY』から『FREEDOM』までの間の出来事が気になった方もいらっしゃったでしょう。そんなあなたのもやもやを解消するべく答えを出してくれるのが『SEED FREEDOM ZERO』です。お見逃しなく。

レオナード・バルウェイ役/小野大輔さん

『ガンダムSEED』との関わりはちょうど20年前の『STARGAZER』から。あの時演じたスウェンは地球連合でありナチュラル、今回のレオナードはザフトでありコーディネイター。二つの立場を経験してきた今だからこそ見える景色がありました。刻を経て再び『ガンダムSEED』に関われて幸せでした!

福田己津央監督

『20年の想いを込めて』 この作品は、妻であったシリーズ構成・故両澤千晶が最後に脱稿した作品です。少し前までは、このままお蔵入りするかと半ば諦めていましたが、ファンの皆様の後押しのおかげで、こうして形にすることができました。両澤がどうしても描きたかったキャラクターの想いと、『DESTINY』と『FREEDOM』をつなぐ物語として、皆さんに楽しんでいただけたらと思います。

メインスタッフ・キャスト 公開!

CAST

シン・アスカ：鈴村健一

ルナマリア・ホーク：坂本真綾

アグネス・ギーベンラート：桑島法子

レオナード・バルウェイ：小野大輔

キラ・ヤマト：保志総一朗

ラクス・クライン：田中理恵

アスラン・ザラ：石田 彰

カガリ・ユラ・アスハ：森なな子

イザーク・ジュール：関 智一

ディアッカ・エルスマン：笹沼 晃

マリュー・ラミアス：三石琴乃

ムウ・ラ・フラガ：子安武人

STAFF

企画・制作：サンライズ

原作：矢立 肇、富野由悠季

監督：福田己津央

脚本：森田 繁、両澤千晶、福田己津央

キャラクターデザイン・総作画監督：平井久司

チーフメカニカル作画監督：重田 智

メカニカルデザイン：大河原邦男、山根公利、新谷 学、禅芝、射尾卓弥

色彩設計：長尾朱美

美術監督：池田繁美、丸山由紀子

CGディレクション：佐藤光裕、櫛田健介

モニターグラフィックス：田村あず紗、影山慈郎

撮影監督：葛山剛士、飯島 亮

オフライン編集：野尻由紀子

音響監督：藤野貞義

音楽：佐橋俊彦

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹

ムビチケ第1弾 10月16日発売決定!

「ムビチケカード第1弾」(1,900円)の発売が決定。10月16日より上映予定劇場(一部除く)及び通販サイトにて発売する。第1弾購入特典には、ティザービジュアルを使用したクリアファイル(全1種)が付属。

特典付前売券 ムビチケカード 第1弾(1,900円)

また、同日よりMOVIE WALKER STOREにて「ムビチケ前売券(オンライン)」(1,900円)の販売もスタートし、オンライン券にはスマートフォンアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」で利用可能な「プレミアムガシャチケット×1枚」を入手可能なプロモーションコードが付属。さらに、公開日から公開3日目の1月17日までに映画を鑑賞した人には、鑑賞特典として「特別ビジュアル ムビチケデジタルカード」が、公開4日目の1月18日以降は「メインビジュアル ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。

なお、今後、ムビチケ第2弾の発売も予定している。

「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ グランプリ2026」開催決定＆本日より投票スタート!

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の公開を記念し、本日2026年10月9日より、「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ グランプリ2026」を開催する。

今回の“SEEDグランプリ”は、TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』、映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』を対象とした「CHARACTER MOMENT RANKING」。55人のキャラクターにちなんだ全287シーンの中から、思い入れのあるシーンに投票できる。名シーン・名セリフの本編映像は、特設ページ内のYouTubeボタンから視聴可能。

投票結果は2026年12月中の発表を予定。さらに、上位に選ばれたシーンは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の入場者プレゼント用新規描き下ろしイラストとして展開予定だ。詳細は後日発表する。

投票方法

特設ページから、投票したいキャラクターを選択 キャラクターに関連するシーンから、思い入れのあるシーンを選択 投票ボタンを押して投票します。投票したエピソードはSNSでも紹介できる

※1人1日1回投票可能。

※投票は毎朝10時にリセットされ、期間中は毎日投票できる。

投票期間:2026年10月9日～11月30日

結果発表:2026年12月中(予定)

GUNDAM-Con2027『SEED FREEDOM ZERO』ステージ 出演者解禁!

1月9日～11日に幕張メッセ1～3ホールにて開催される、ガンダムシリーズ50周年に向けたセレブレーションイベント「GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARI」のステージにて、1月10日と1月11日に開催される『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』ステージの出演者が決定した。

1月10日『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』ステージ

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』より、鈴村健一、小野大輔、関智一、そして福田己津央監督が出演。1月15日の劇場公開を前に、本作にまつわるトークを届ける。

開催日:2027年1月10日18:30～19:30

会場:Aステージ

登壇者: 鈴村健一(シン・アスカ役)、小野大輔(レオナード・バルウェイ役)、関智一(イザーク・ジュール役)、福田己津央監督

※登壇者は予告なく変更する場合がある。

1月11日:『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』＆『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』ステージ

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より、保志総一朗、田中理恵、鈴村健一の出演が決定。『FREEDOM』、そして最新作『FREEDOM ZERO』にまつわるトークを届ける。

開催日:2027年1月11日18:00～19:00

会場: Aステージ

登壇者; 保志総一朗(キラ・ヤマト役)、田中理恵(ラクス・クライン役)、鈴村健一(シン・アスカ役)、

※登壇者は予告なく変更する場合がある。

「GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARI」の入場チケットは、10月12日まで2次抽選を販売中。詳しくは「GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARI」の公式サイトを確認のこと。

「SEEDシリーズ応援広告2027」受付開始！

Cheering AD(チアリングアド)にて、『機動戦士ガンダムSEED』『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』そして『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の応援広告の受付がスタートした。

応援広告とは、ファンの皆様がキャラクターのお誕生日やイベント開催のお祝いなど様々な場面に合わせて掲出することができる、推しを応援・お祝いするための広告。応援内容・目的に合わせて、掲出場所の選定や広告のデザインはファンの皆様にて行っていただくことが可能だ。

「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」においても、2027年1月1日から12月31日までの1年間限定で、応援広告を掲出できる。 詳細・お申込みはCheering AD公式ホームページを参照のこと。

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM MSV」』 連載開始！

月刊ホビージャパン2026年12月号(10月23日発売)より、公式外伝『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM MSV』の連載を開始する。また、「GUNDAM-Con 2027 SIDE MAKUHARI」の販売商品や、関連商品も続々発売予定。

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』 サウンドトラックCD発売決定

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』のオリジナルサウンドトラックCD「『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』オリジナルサウンドトラック(音楽：佐橋俊彦)」が1月15日発売決定。また、生産限定アナログ盤の2月24日の発売も決定した。各種ジャケットイラストを使用した店舗別特典が付属する。

CD

発売日：2027年1月15日

品番・価格【初回限定盤】SRML-1180/4,000円(税抜)/4,400円(10%税込)、【通常盤】 SRML-1181/3,000円(税抜)/3,300円(10%税込)

商品仕様：【初回限定盤】CD1枚組、三方背ケース、特典マイクロファイバーハンカチ、初回封入特典カード(2027年年間カレンダー)、【通常盤】CD1枚組、初回封入特典カード(2027年年間カレンダー)

アナログ盤 ※生産限定盤

発売日：2027年2月24日(水)

品番：SRML-1182～3

価格：8,000円(税抜)/8,800円(10%税込)

商品仕様：アナログ重量盤2枚組

店舗別特典(CD)

A-on STORE：クリアジャケット(120mm×120mm)

Amazon.co.jp：メガジャケ

アニメイト：ミニフォト & 2L判ブロマイド

ゲーマーズ：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：アクリルコースター

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

店舗別特典(アナログ盤)

A-on STORE：クリアジャケット(120mm×120mm)

Amazon.co.jp：メガジャケ

アニメイト：ミニフォト & 2L判ブロマイド & アクリルコースター(丸形)

ゲーマーズ：アクリルスタンド

セブンネットショッピング：アクリルコースター

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

※特典デザインは、CD・アナログそれぞれのジャケットイラストを使用した絵柄となる。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。※特典はなくなり次第終了

(C)サンライズ