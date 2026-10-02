2027年1月9日から11日まで千葉・幕張メッセ1～3ホールで開催される「GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARI」の追加情報が解禁された。

今回公開されたのは、ステージ出演者や会場内コンテンツの詳細に加え、「GUNDAM-Con限定 クリエイターイラスト」企画、物販情報など。あわせてメインビジュアルの全貌も公開されている。

DAY1／DAY2のステージ出演者を公開!

会場には「Aステージ」「Bステージ」の2ステージを設置。ガンダムシリーズ作品やガンプラ、カードゲーム、各種大会など、多彩なステージイベントを実施する。

DAY1:「RGプロジェクト」最新情報を発表

DAY1の注目企画は「RGプロジェクト」スペシャルステージ。ガンダムシリーズの新たなクロスメディア企画として展開される「RGプロジェクト」から、2027年3月5日発売予定の完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT』の最新情報が発表される。

さらに、2027年4月放送開始予定のTVアニメ『機動戦士ガンダムRG XARX-ZERO』から、神山健治監督と主人公アズミ・レイ役の大塚剛央が登壇。ゲームとアニメの両軸で展開する新プロジェクトに注目したい。

DAY1のフィナーレには、『機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX』を手掛けたアニソンDJ・DJシーザーによる歴代ガンダムシリーズの名曲を届けるステージも実施される。

DAY2：ガンダムGWX30周年フィナーレに関智一・緑川光・高木渉が集結

DAY2には、「ガンダムGWX30周年プロジェクト フィナーレステージ」を開催。『機動武闘伝Gガンダム』ドモン・カッシュ役の関智一、『新機動戦記ガンダムW』ヒイロ・ユイ役の緑川光、『機動新世紀ガンダムX』ガロード・ラン役の高木渉が出演し、シリーズ30周年イヤーを締めくくる。

さらに、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』関連ステージなど、追加情報も順次発表される予定だ。

巨大マイティーストライクフリーダムが会場に登場

会場内には「GUNDAM-Con スペシャルコンテンツ」として、「マイティーストライクフリーダムガンダム」の巨大バルーンを展示。映像や照明を組み合わせた特別演出が展開されるほか、来場者やSNSキャンペーンで寄せられたメッセージを反映する「デジタルメッセージコーナー」も設置される。

また、会場には、ガンダム50周年プロジェクトのプロローグムービー『少年とガンダム』をモチーフにした「GUNDAM Road to 50th」ブースも登場。来場者それぞれの「初めて触れたガンダム」を振り返りながら、とガンダムとのストーリーを体感できる空間演出が楽しめる。

「GUNDAM-Con限定 クリエイターイラスト」企画に新たな参加者

ガンダムシリーズを支えてきたクリエイターによる複製イラストを販売する「GUNDAM-Con限定 クリエイターイラスト」企画には、DAY2に『機動新世紀ガンダムX』のキャラクターデザインを手掛けた西村誠芳氏と、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』のチーフメカアニメーターを務めた有澤寛氏の参加が決定した。

限定商品の先行販売も実施

物販コーナーでは、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ライジングフリーダムガンダム ラディアンスグランジャー」と「METAL BUILD ストライクガンダム ENGINEERING EDITION」の先行販売を実施。

さらに、「ガンダムクロス ガンダム マグネットコーティングver.+アムロ・レイ」をはじめとするGUNDAM-Con限定商品や、た「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」にて先行販売されたガンダムベース限定商品などもラインアップされる。アイテムの詳細は、「GUNDAM-Con2027 SIDE MAKUHARI」公式サイトを参照のこと。

チケット2次抽選受付がスタート

10月2日より、入場チケットの2次抽選販売がスタートした。入場チケットはDAY1、DAY2、DAY3それぞれに必要となり、各日9:00～16:00まで1時間ごとの枠と、16:00～19:30の共通枠の「時間指定入場制」を採用。入場後は閉場時間まで滞在可能で、再入場にも対応する。

また、ツアープラン「GUNDAM-Con2027 JTBオフィシャルツアー」も実施。入場チケットやステージ観覧券に加え、物販整理券や限定グッズ、専用ラウンジ利用権などがセットになった特別プランが用意される。ツアー詳細は、JTBのサイト「GUNDAM-Con2027 JTBオフィシャルツアー」を参照のこと。

メッセージ募集キャンペーン第2弾も展開

イベント開催にあわせて、メッセージ募集キャンペーン第2弾も開始された。今回のテーマは「メカ」。ガンダムやモビルスーツ、モビルアーマー、MSV、ガンプラなど、シリーズに登場するメカにまつわる思い出やメッセージを募集中だ。

応募方法は、GUNDAM-Con公式サイト内のアンケートフォームからの応募か、X（旧Twitter）にてハッシュタグ「#GUNDAMCON_MESSAGE」をつけての投稿で受け付ける。寄せられたメッセージは会期中の会場演出や展示装飾に反映される予定となっている。

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