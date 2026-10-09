テレ東のドラマ『ライフトレード』(10月8日スタート 毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、馬場ふみか、真木よう子、鈴木大河(IMP.)、山崎樹範が登壇した。

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    真木よう子

真木よう子、玲役を演じる上で感じた難しさとは

『ライフトレード』は、電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』(漫画 生駒さくら氏/原作協力 ボヘミアン K氏)を実写ドラマ化。自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバクラ嬢・杏子(馬場)と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲(真木)が、雷に打たれて、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく“人生入れ替わりヒューマンドラマ”である。

出演が決まった際の心境について、真木は「お話をいただいた時に、モラハラされる妻の役と聞いたんですけど、入れ替わり後がメインで、『入れ替わった後は通常の真木よう子で大丈夫なんですかね?』というふうな確認をしました」と振り返りつつ、「でも、やってみたら結構難しかったです。大変でした」と率直な感想をこぼした。

また、入れ替わった状態を演じるために意識したことを聞かれると、真木は「本読みの時に、通常の真木よう子でやっちゃうと、多分馬場さんとの(芝居で)差が生まれてしまうので」と説明。その上で、「まずは馬場さんがやってる杏子ちゃんを見て、そこに差があまり生まれないように、気をつけながらやってましたね」と明かした。

さらに、演技のさじ加減についても、「怒号を浴びせるようなシーンも、そこまでやっていいのか、それともここら辺までなのかとか、いろいろ監督と相談しながらやりました」と語り、「大切なシーンではちゃんと確認するようにはしましたね」と、丁寧に役作りを進めていたことをうかがわせた。

一方の馬場も、撮影前に真木や監督と本読みを重ねたといい、「どうしたらちゃんと入れ替わったように見えるか、話し方であったり、テンポ感であったり、間の取り方みたいなところもかなり細かく演出していただきましたね」と振り返った。

最後に、この作品について、真木は「専業主婦とキャバ嬢っていう設定なんですけれども、多分観ていくうちに、男女かかわらず、どんな方でも、どこかしら絶対共感できるような部分があると思うんですよね」と自身の印象を伝え、「すごく面白いモンスターたちと戦っていく様(さま)を楽しみにしていてください。皆様の心が晴れやかになるようなドラマになると思うので、ぜひご覧ください」と呼びかけていた。

ドラマ『ライフトレード』あらすじ

客とのトラブル続きで店をクビになり、帰る家もないキャバクラ嬢の黒瀬杏子(アンコ)。裕福な家庭だが、モラハラ夫と反抗期の娘に怯えて暮らす専業主婦の八代玲(レイ)。違う人生を歩めたら……他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた!

戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ(玲)と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ(杏子)。誰にもバレないように、相手に成り替わって生活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった……。

モラハラ夫と反抗期の娘に怯える専業主婦から一転、自由奔放なキャバクラ嬢に…玲役演じる真木よう子が明かす“入れ替わりの難しさ”「大変でした」　ドラマ『ライフトレード』記者会見
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