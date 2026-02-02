16歳の長女に妊娠を報告「複雑だったと思う」　次女が生まれると…

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

真木よう子が育児ライフを語る

番組ゲストには、俳優・真木よう子が登場。43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。

番組冒頭、真木は16歳の長女と0歳の次女という年の差姉妹の2ショット写真を公開し、スタジオを驚かせる。長女への妊娠報告を振り返り、「複雑だったと思う。思春期なので……」「お父さんが(事実婚の)パートナーというのもあったし……」と語った真木。

しかし、いざ次女が生まれると長女は激変。「すごく可愛がってくれる、パートナーと同じくらい頼りになる」と明かした。

さらに、SNSで反響を呼んだ“床に置かれたカフェラテ”写真にも触れ、真木は「フローリングに自分が飲んでいたカフェラテが置いてあって、記憶がない」「その時に、ゾワっとして……この世で一番怖いものは自分になった」と回顧。産後の極限状態を飾らない“真木節”で表現し、スタジオの共感を誘った。