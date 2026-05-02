住民票に「続柄:妻」の文字――。身に覚えのない結婚から始まる物語の主人公役のオファーを受け、高橋一生は最初「僕じゃないんじゃないかな」と戸惑ったという。最終的に出演を決めたのは、「楽しくなるからやろう」という利重剛監督の一言だった。

高橋一生

高橋一生が出演を決めた「最終的な説得の一言」は…

映画『ラプソディ・ラプソディ』(5月1日よりテアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全国順次公開)の公開記念舞台挨拶が2日、都内で行われ、高橋一生、呉城久美、芹澤興人、利重剛監督が登壇した。

オファーを受けた時の感想を聞かれ、高橋は「利重さんは今なぜ僕に声をかけてくださったのだろうと思いました。脚本を読ませていただいて、なぜ僕にこの役を振ってくださったんだろうと思って、お話をする機会を作っていただいて。それで最終的には『楽しくなるからやろう』と言われて、『はい』と言って、やりました」と回想。

この話を引き継ぎ、利重監督が「最初は『僕じゃないんじゃないかな』と言っていて」と当時のやり取りを補足すると、高橋は「『大丈夫ですかね? できるかどうか分からないです』と話していて、最終的な説得の一言は『楽しくなるからやろう』で」と明かした。

また、高橋にオファーした理由として、利重監督は「思い付いちゃったら、それで頭の中がいっぱいになってしまって、声をかけてですね。そしたら引き受けてくれたということですね」と説明しながら、「でも、もうご覧になったから分かりますよね? この役は(高橋さん以外)考えられないですよね?」と問いかけると、客席からは大きな拍手が。

利重監督はその反応に満面の笑みを浮かべ、「こんなに優しくて、ちょっといびつでチャーミングなこの役を本当に生きている人として演じてくれる俳優って、稀有だと思うので、それは信頼してお願いしました。お願いしたら引き受けてくれたので、本当に良かったです」と話すと、高橋は「ありがとうございます。本当に光栄です。いい経験をさせていただいたと思っています」としみじみと語っていた。

映画『ラプソディ・ラプソディ』あらすじ

“絶対に怒らない男”・夏野幹夫。ある日、住民票に身に覚えのない「続柄:妻」の文字を見つけ、繁子という名の女性が自分と勝手に籍を入れていたことを知る。でも一体なぜ? 何のために? 正体不明の妻探しに奔走する幹夫が小さな花屋でようやく見つけた繁子は、触れるもの全てを壊してしまう破天荒すぎる女性だった。

予測不能な繁子に振り回されながらも、懸命に向き合おうとする幹夫。しかし、繁子は何をされても怒らない幹夫にモヤモヤが募っていき…。どうしても怒れない幹夫の心を縛っていたある約束とは。そして、見ず知らずの人と勝手に結婚した繁子の謎めいた過去とは。予想外の出会いからはじまったおかしな関係の行方は――。