真木よう子、パートナーは16歳年下　スーパーで“お母さんに間違えられた”ときに思うこと「見た目が…」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

真木よう子が16歳年下のパートナーを語る

番組ゲストには、俳優・真木よう子が登場。43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。

16歳年下のパートナー、俳優・葛飾心との関係性について、「この前『いつまでも恋人でいたい』と言われた」と明かした真木。16歳離れているおかげで「お母さんにもなれるし、恋人にもなれる」と語ると、「スーパーとかで買い物してたら、お母さんに間違えられる」というエピソードも披露。「でも、見た目がそうだから、全然嫌じゃないし、2人は愛し合ってパートナーになったわけだから。ラブラブしたいって言ったときは要求に応えるし」と明かした。

さらに、真木のパートナーである葛飾の写真が公開されると、そのルックスにMC陣は「真木さんすごっ!」「わかーい!」と大興奮。真木自身もパートナーを「目の保養」と表現しつつ、MCから「ちょっとやそっとじゃイライラしない?」と質問されると、「イライラするけど、長男みたいになってる」「真逆(の性格)で、穏やかでマイペースだから、お互いのない部分を埋められる関係」と答えた。

【編集部MEMO】

『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。