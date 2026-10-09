「日常のあらゆるものを“推し”に結びつけて楽しむ娘にほっこりしました」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が1日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。幼いファンのかわいらしいエピソードに心をなごませた。

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全面黄色のトイレに4歳の女の子がはしゃいだ理由　吉田仁人「なんちゅうトイレだよ!」

この日の放送では、リスナーから送られたハガキを紹介する“ハガキ回”を実施。「先日、4歳の娘と公共のトイレに行ったときの出来事ですが……」と切り出したリスナーは、「壁も扉も床も全面黄色だったため、“仁人カラーのおトイレだね～! ”とおおはしゃぎ」と報告。これに吉田は、「なんちゅうトイレだよ!」と笑いながらツッコんだ。

また、山中柔太朗の“推し”だというリスナーの娘は、トイレの個室に入るなり、「おトイレは柔太朗カラーなんだね～!」と大喜びしたという。リスナーは、「いや、便器はだいたい白やろ!」と心の中で思いながらも、「日常のあらゆるものを“推し”に結びつけて楽しむ娘にほっこりしました」と締めくくった。

M!LKファンの娘が、メンバーカラーを見つけるたびにテンションを上げているというエピソードに、吉田も「何なんでしょうね、これは(笑)」とほのぼの。親子の微笑ましいシーンを思い浮かべ、「ありがとうございます(笑)。いいですね。なんかね。ああ～笑っちゃった!」とすっかり癒された様子だった。

【編集部MEMO】
文化放送『レコメン!』は、Z世代の「好き」にもっと寄り添い、「好き」を拡げるレコメンド番組。木曜日はM!LKのリーダー・吉田仁人がパーソナリティを務める。

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