「イタリア人と会話できるほど成長しました」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が24日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。リスナーからの報告に「すごいね!」と感嘆した。

  • 吉田仁人

    吉田仁人

400日以上継続したリスナーからの報告に感心「すごいよ」

「1年前の春、吉田さんにラジオで“イタリア語でもやってみれば? ”と言われ、今日の今日までずっと毎日頑張って勉強している」というリスナー。吉田のアドバイスを受け、根気よくイタリア語の勉強を続けていたようで、「つたないですが、イタリア人と会話できるほど成長しました」と報告し、「いつか披露できるように引き続き頑張ります!」と意気込みを伝えた。

吉田の“一言”をきっかけに努力を続けてきたリスナーに、吉田は「すごいね!」「“496日連続”って書いてます。すごいよ」と感心しきり。また、リスナーは「吉田さんの一声で人生が変わりました」と感謝を伝えたが、「なんか本当、言葉には責任を持たなきゃいけないなと思いますよね。持ってなかったわけじゃないんですけどね(笑)」と自身の“影響力”を改めて実感した様子だった。

【編集部MEMO】
文化放送『レコメン!』は、Z世代の「好き」にもっと寄り添い、「好き」を拡げるレコメンド番組。木曜日はM!LKのリーダー・吉田仁人がパーソナリティを務める。

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