「あれ? この毒舌は……」55歳の主婦リスナーが、アイドルグループ・M!LKの吉田仁人とビートたけしの“共通点”に気づき――。9月24日に放送された文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)で、リスナーに称賛された吉田が、「うれしい」と喜びをあらわにした。

吉田仁人に『ビートたけしのオールナイトニッポン』と“同じ匂い”を感じるリスナー

学生時代に、ニッポン放送『ビートたけしのオールナイトニッポン』が「大好きだった」という55歳のリスナーは「毒舌ながら愛情があり、本を購入したほどの大ファンだった」と番組を振り返りながら、「『レコメン!』を聴いていて、“あれ? この毒舌は……”と当時を思い出した」と告白。今ではすっかり吉田のファンになったようで、「毎週木曜日は、家事をすべて終わらせ、部屋にこもり、パジャマでスタンバイしている」と打ち明けた。

吉田の番組について、「聴き終わったあとはストレス解消、ジムに行った後と同じ感覚になる」と称するリスナーに、吉田は、「アハハハハ!」と大笑い。続けて、「たけしさんの『オールナイトニッポン』のリスナーが、僕に何か感じてるってこと?」とつぶやき、「全然違うはずだけどね(笑)。伝説ですよね? そんなの感じてくれてんの?」と恐縮気味。ビートたけしとの“共通点”を指摘され、「ありがとうね。うれしい」と伝えつつ、「これに関しては毒舌吐けない(笑)。ただただ感謝」と照れていた。

【編集部MEMO】
文化放送『レコメン!』は、Z世代の「好き」にもっと寄り添い、「好き」を拡げるレコメンド番組。木曜日はM!LKのリーダー・吉田仁人がパーソナリティを務める。

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