キャバクラで黒服として働き、杏子を気にかけて見守る謎の存在…新見一也役演じる鈴木大河が役柄に抱いた印象とは「そういったところにも注目していただけたら」　ドラマ『ライフトレード』記者会見

テレ東のドラマ『ライフトレード』(10月8日スタート 毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、馬場ふみか、真木よう子、鈴木大河(IMP.)、山崎樹範が登壇した。

鈴木大河

謎の存在・新見一也役で鈴木大河が意識したこと

『ライフトレード』は、電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』(漫画 生駒さくら氏/原作協力 ボヘミアン K氏)を実写ドラマ化。自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバクラ嬢・杏子(馬場)と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲(真木)が、雷に打たれて、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく“人生入れ替わりヒューマンドラマ”である。

杏子の働くキャバクラで黒服として働き、杏子を気にかけて見守る謎の存在・新見一也役を演じる鈴木はオファーを受けた際、黒服という仕事について「あまり想像ができなかった世界だった」と振り返りつつ、新見が“謎の存在”であることから、「そこをどう表現するかということを監督ともお話ししたりとか、自分でもそこを意識しながら」と回顧。その上で、「新見という人間がどうなっていくのかみたいなことは、僕に投影しながら、楽しみながら演じることができたかなと思います」と話した。

そんな新見について、鈴木は「謎なところはあるんですけど、杏子さんを気にかけて、そばで支えたい」と説明。そうした人物設定に加え、「弟感」や「子犬感」を感じたそうで、「ちょっと髪型もわしゃわしゃしてて、すごいふわふわしたイメージだなって、僕は思ってたんですよ。原作も読んで、かわいげのある役だと思ったので、そういったところにも注目していただけたらなと思います」とメッセージを送った。

さらに、鈴木が「(黒服の役で)膝をついて注文を受けるシーンも多くて、馬場さんを下から見上げるような。それが犬っぽい」と話すと、馬場も「犬っぽいと思います」とうなずいていた。

鈴木大河「人見知りじゃなくなりたい」

会見では、作品の内容にちなみ、「もし自分の人生を一つだけ変えられるとしたら、何を変えてみたいか」という質問も。これに鈴木は「人見知りじゃなくなりたいです」と回答した。

鈴木は「撮影現場とかでも、初日にも本当にどう行こうかみたいな、頭の中でシミュレーションして挑む」ものの、撮影が始まってからは「そんなに悩まなくていいなって後から気づく」と回顧。それでも「あの瞬間がやっぱり緊張するんですよね」とこぼした。

また、今回の撮影現場では、坊山を演じる高木慧一(※「高」は「はしごだか」)から積極的に話しかけてもらったことが印象に残っているそうで、「そういう人っていいなってすごく感じたので、人見知りしない人間になりたいですね」と願望を明かしていた。

ドラマ『ライフトレード』あらすじ

客とのトラブル続きで店をクビになり、帰る家もないキャバクラ嬢の黒瀬杏子(アンコ)。裕福な家庭だが、モラハラ夫と反抗期の娘に怯えて暮らす専業主婦の八代玲(レイ)。違う人生を歩めたら……他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた!

戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ(玲)と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ(杏子)。誰にもバレないように、相手に成り替わって生活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった……。