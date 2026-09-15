テレ東のドラマ『ライフトレード』(10月8日スタート 毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)の追加キャストが発表された。

鈴木大河(IMP.)、山崎樹範、遊井亮子ら追加キャスト発表

キャバクラ嬢として生きていたが、雷に打たれたことがきっかけで主婦の玲と入れ替わってしまったアンコ役を馬場ふみか、主婦として生きていたが、キャバクラ嬢の杏子と入れ替わってしまったレイ役を真木よう子が演じるのは既報の通りだが、この度、アンコとレイを取り巻く個性豊かな共演者が新たに発表された。

アンコの働くキャバクラで黒服として働き、アンコを気にかけて見守る謎の存在・新見一也役に鈴木大河(IMP.)、⾼収⼊のエリート税理⼠だが、レイに対して「お前は妻としても⺟親としても不合格」と⾔い放つ典型的なモラハラ夫の八代聡一役に山崎樹範、娘のアンコに愛情を注がず、ゴミ屋敷に住む毒親・黒瀬真里亞役に遊井亮子、アンコの働くキャバクラの店長で、独特なキャラクターで店を仕切りながらアンコを見守る長田役に本多力、レイの進路から結婚相手まで口を出す過干渉な玲の母親・恵役に伊勢志摩、家族に心を閉ざしているレイと聡一の一人娘の八代希子役に青山姫乃の出演が決定した。

キャストコメントは以下の通り。

鈴木大河

今回、「ライフトレード」に出演させていただけることをとても嬉しく思います。原作漫画を拝読し、物語が進むにつれて明らかになっていく真実や、登場人物それぞれが抱える想いにどんどん引き込まれました。原作がある作品だからこそ、台本と原作を照らし合わせながら、新見一也が何を考え、どんな想いを抱えて生きているのかを丁寧に掘り下げ、自分なりの新見一也を作り上げていきたいと思っています。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください!

山崎樹範

八代聡一役と聞いた時は驚きました。聡一は原作を読んでいて一番苦手なキャラクターです。年収は高く外面も良いが家ではモラハラ最低男です。私は普段はいわゆる良い人を演じる事が多く、モラハラ最低男を演じた経験は殆どありません。ただ、どなたかが「この役は山崎樹範だ!」と思って下さったのでしょう。「山崎なら出来る!」「山崎こそがモラハラ最低男だ!」と。こうなったら私も開き直って全開でいきたいと思います。しかも相手役は当代一の実力派俳優真木よう子さん。刺激的な撮影の日々になる事は間違いありません。つまり面白いドラマになる事も間違いありません。是非お楽しみに!!

遊井亮子

毒親という言葉だと生易しく思える程の毒親を演じさせて頂いております。自分の娘によくこんな酷い事が出来るなと胃がキリキリしてますが最後まで最悪で害悪な母親「真里亞」として暴れに暴れようと思います。

本多力

アンコさんが働くキャバクラの店長長田役の本多力です。撮影は実際のお店をお借りしていまして、毎回その豪華さや、手入れの行き届き具合、動線の無駄のなさ、バックヤードの感じ、に感嘆したりドキドキしたり心ときめかせながら撮影しています。ある日トイレの絵の飾られている位置がフロアによって若干違うことに気付き、この若干の意味を店長の視点で考えているのですが未だ答えは出ていません。観てくださる皆様がお店にいらっしゃるお客様のように楽しんで頂けるよう誠心誠意おもてなしさせていただきますので、どうか一度「ライフトレード」の世界に足をお運びください。

伊勢志摩

馬場ふみかさんと、真木よう子さん。台本を読んでいるだけでは混乱してしまいます。早くドラマが観たいです。恵のような母親にはなりたくないと常々思っていますが、脚本を読み、台詞を口にすると自分の中にもこういう要素があるのかもしれないなんて思わされます。自己顕示欲と子供思いの母親像を混同してないか? と。ちょっと自分を振り返る良い機会をいただきました。

青山姫乃

この度、希子役を演じることになりました青山姫乃です。私にとってドラマへのレギュラー出演は初めてで、嬉しい気持ちと緊張とワクワクが同時に込み上げています。台本を読んでいて希子に同情してしまう場面や、自分が今まで経験したことがないシーンがいくつかあり、撮影が始まるまではどんなシーンができるんだろうとドキドキでした。話を追うごとに希子が変わっていく様子も是非見てください!

(C)「ライフトレード」製作委員会