5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、1st写真集『曽野まんま』を12月18日に発売することが7日、発表された。曽野にとって初のソロ写真集となる。

ローマ・フィレンツェ・ヴェネツィアのイタリア3都市で撮影

本作の舞台は、曽野自身が「いつか訪れたい」と熱望していたイタリア。ローマ、フィレンツェ、ヴェネツィアの3都市で全編ロケを行い、“一緒に旅をしているかのような距離感”をテーマに撮影された。歴史ある街並みを歩く姿や現地のグルメを楽しむ様子をはじめ、旅の中で見せた飾らない表情やリアルな瞬間を収録。イタリアの街並みを背景にしたファッショナブルなカットや、これまであまり見せてこなかった表情も収められている。タイトルの『曽野まんま』は、曽野自身が考案。“そのしゅん”が見せる“その瞬間”の輝きを重ね合わせ、「飾り気のないそのまんまの自分を届けたい」という思いが込められている。

今回、通常版、＋KIRARI会員限定版、豪華版の3種類の表紙も解禁。表紙カットはいずれも曽野自身がセレクトした。通常版はヴェネツィアの歴史的建築を背景にしたカット、＋KIRARI会員限定版はローマの広場で笑顔を見せる一枚、豪華版はフィレンツェの街角でカメラをまっすぐ見つめるカットが採用されている。

また、BOX入りの豪華版「～舜太からの贈り物～」も発売。豪華版限定カバーの写真集に加え、36ページのフォトブック「日々舜太 トウキョウサイドストーリー」、「Open When Letters from Shunta Sono」全6種、旅の思い出ポストカード3枚セットが付属する。

通常版の購入特典として、「シチュエーション別彼氏トレカ」全6種も用意。「大人ティラミス彼氏」「王子様アモーレ彼氏」「爽やかジェラート彼氏」「となりのおはよう彼氏」「秘密の路地裏彼氏」「そのまんま彼氏」と、それぞれ異なるシチュエーションの曽野を楽しめる。

さらに、発売を記念したイベントを12月19日に東京、2027年1月10日に名古屋、同30日に大阪で開催することも決定した。

コメントは以下の通り。

曽野舜太

この一冊、あなたの世界遺産にしてください。 舞台はイタリア、主役は「そのまんま」の僕です! 写真集『曽野まんま』を発売できること、本当にうれしく思います。かっこよく決めた姿も、思わず笑ってしまう素の表情も、今の曽野舜太をぎゅっと詰め込みました。ページをめくるたびに、僕と一緒にイタリアを旅している気分になってもらえたらうれしいです。いつも応援してくださる皆さんへの感謝を込めて。この一冊を通して、もっと近くに僕を感じてください。

＋KIRARI会員限定版

通常版