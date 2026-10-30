ももいろクローバーZの最年少メンバーとして、長年にわたって“あーりん”の愛称で親しまれてきた佐々木彩夏が、30歳の節目に自身初となる写真集『ぺろり』(SDP)を発売。「食」をテーマに、地元・神奈川をはじめ東京、北海道など、佐々木本人にゆかりのある場所を巡った。タイトルの「ぺろり」には、30年間が「あっという間に過ぎた」という思いも込められているという。

12歳でアイドルの道を歩み始め、18年間ももいろクローバーZとして活動してきた佐々木にとって、30歳はどんな節目なのか。写真集に込めた「食」への思いから、これまでの人生で迎えた転機、仕事やキャリアに悩む人へのアドバイス、そして30歳になって感じる自身の変化まで、じっくりと話を聞いた。

佐々木彩夏 撮影：宮田浩史 ヘアメイク：伊達ともえ(KIND)、スタイリスト: 和田ケイコ(Salt LLC.)、カーディガン・ワンピース：And Couture / バーンデストローズジャパンリミテッド、靴・ピアス：スタイリスト私物。

30歳の節目に自身初となる写真集 テーマは“食”

――今回の写真集は「食」がテーマですが、「自分は人より食べることが好きかもしれない」「食へのこだわりが強いかもしれない」と思ったのは、いつ頃からですか?

私は、「これは絶対こうやって食べたい」とか、「これはこの味が好き」とか、自分の中ではっきり決まっていることが多くて。

いつからだろう……小学生の頃にはもう、「このファストフードだったらこれ」「このアイスは絶対この味」みたいに、好きなものが決まっているタイプでした。

――その「好き」は、一度決めたら貫き通すタイプですか?

はい。お店に行ってもいつも大体同じメニューしか頼まないし、コンビニで買うものや好きなおつまみも、ほぼ毎回同じものを買います。

――ちなみに、その傾向は食べ物以外でも同じですか? 例えば、お洋服のブランドや化粧品なども「これ」と決めたら固定するタイプでしょうか。

そうかもしれません。食べ物ほどではないと思うけど、お洋服も基本的には同じブランドで買ったり、気に入った形のものを色違いでそろえたりすることが多いです。もちろん、流行りのものとか、「ちょっとたまには別のものを」みたいなことはありますが、基本的には好きなものをずっと選んでいますね。

撮影の中で見つけた自身の新たな魅力とは

――今回の写真集の中で、「この写真が好き」「このシーンが好き」というものを一つ挙げるとしたら?

地元の横浜中華街で撮った写真がお気に入りです。衣装も普段は選ばない感じのもので、髪型も中華をイメージしてお団子2つにしていたりして。写真も、放課後みたいな光がきれいに入っていて、ちょっとエモくて良いんです。地元で撮影したこともあって、より印象に残っています。

――今回、ファンの方が「ロケ地巡礼」しやすい写真集でもありますよね。

そうですね。みんなが行きやすいように、国内ロケにしようということで、北海道にしてみました。北海道も遠い方はいらっしゃるかもしれないけど、ぜひ行ってみてもらえたら嬉しいです。

都内と神奈川での撮影は、チェーン店もたくさんチョイスしているので、お家の近くで探してもらうことができると思います。写真集の最後のページにはロケをした店舗の名前まで書いてあるので、行ける方はぜひその店舗に行って、同じ席で食べてみてほしいなと思います。

――ファンの方がゆかりの地に行かれる様子は、佐々木さんのもとにも届いていますか?

はい。ライブ終わりに私が大好きな串カツ田中に行って、打ち上げをしているモノノフ(ももいろクローバーZファンの愛称)さんの投稿を見ていつも羨ましいなあと思っています。

――今回の撮影を通して、改めて発見したご自身のチャームポイントはありますか?

えーっ、なんだろうな……(笑）。私は割と鼻を褒めていただくことが多いんですけど、今回、食べている写真は横顔のカットが多いので、私のチャームポイントである鼻がたくさん見られると思います!

それから、おいしそうにご飯を食べている姿って、見ているだけで幸せな気持ちになると思うんです。私は「あーりんが食べているものはおいしそうに見える」と言っていただけるのがすごく嬉しいので、この写真集を見た方が「これ食べたいな」「おいしいご飯を食べたいな」と思ってくれたらいいなと思います。

佐々木彩夏の人生の転機――「すごく悩みました」

――今回の写真集は30歳の節目に合わせて制作されたということですが、ご自身のこれまでの30年の歩みを振り返って、どのように感じていますか?

このタイトルの「ぺろり」に込めた思いでもあるんですけど、本当にあっという間でした。

ももクロの活動をしていると、周年や作品ごとの区切りがあるので、自分のこれまでを振り返る機会は結構ある方だと思うんです。それでも今回改めて振り返ってみると、やっぱりあっという間だし、楽しい思い出ばかりよみがえるのが嬉しいなと思います。

――30年を振り返る中で、大きな転機になったと感じるでき事を一つ挙げるとしたら?

いろいろありますが、印象的なのはやっぱり高校を卒業するときに、大学へ進学しない選択をしたことですね。私にとって大きなターニングポイントだったと思います。大学への憧れはすごくあって、学校でも勉強は割とがんばっていたんですが、学校とももクロの活動の両立は本当に大変で。グループ最年少だし、早くももクロの活動に専念したいという気持ちももちろんあって、すごく悩みました。

でも、「今、自分が一番がやりたいことは何だろう」と考えたときに、やっぱりももクロの活動を後悔のないようにがんばりたいと思って、大学には進学しない道を選びました。今ではその選択をしてよかったなと思うし、ももクロの活動に100％専念したことで、すごく責任感や自覚が芽生えたと思います。

――佐々木さんは、ご自身が芸能界に入ったときのことは覚えていらっしゃいますか?

子役として活動していたことや、スターダストにスカウトしていただいたことは今でも覚えています。でも、まさかこんなに長く芸能活動をさせてもらえると思っていなかったです。

――お仕事を始めた頃、30歳の自分はどんな風になっていると想像していましたか?

まず、結成当初はももクロで30歳を迎えられるとは思ってなかったです。いろんな節目を迎えるたびに「ここまでできると思ってなかった」と言ってきましたけど、30歳ももちろん想像していなかったですね。

正直に言えば、もっとかっこいい30歳になっている予定ではあったんですけど、でもこうしてメンバーとファンのみなさんと楽しく過ごしながら、アイドルとして迎えられた今の30歳の方が、昔思い描いていた30歳より楽しくていいなと思います。

――では少し、40歳のことも想像してみていただいて。40歳で節目の写真集を出すとしたら、どんな作品になりそうですか?

私の30年間の中で、母の手料理はすごく思い出深くて、たくさんの栄養と元気をもらいました。今回の写真集ではそんな母の手料理が最後に載っているんですが、今の私は全然自炊をしていなくて……。そろそろ少しずつ料理をできるようになりたいなと思っているので、10年後までに母みたいにおいしいご飯を作れるようになりたいなと思っています。

――10年後に作れるようになりたいものはありますか?

今回の写真集にも出ている、ママの作ったピーマンのきんぴらが大好きで。そんな難しそうな味じゃないので、何度もトライしてるんですけど、全然同じ味にならないんです。なので、もっとママの味に近づけるようになりたいですね。

――佐々木さんと同じように30歳という節目を迎えた世代では、自身のキャリアや働き方について改めて考える人も多いと思います。「今の仕事は自分に向いているのか」と悩んでいる人へ、アドバイスをいただけますか。

そうですね……向き不向きを考えるとき、自分の意志ももちろん大事なんですが、周りのことも含めて考えてみると良いと思っていて。やっぱりお仕事は一人でやっているわけじゃなくて、みんなでやるものじゃないですか。

もしかしたら、今担当している仕事を「あんまり好きじゃないな」「向いてないな」と思うことがあるかもしれないけれど、その会社内やチームの中で自分の役割が見つけられているなら、それはすごく素敵なことだと思うんです。

だから、自分一人だけで考えるのではなくて、周りの意見を聞いてみたり、チーム全体を見ながら考えてみたりすると、また違ったものが見えてくるんじゃないかなと思います。

――佐々木さんご自身は、何かに悩んだとき、周りの意見を聞いて決める方ですか?

そうですね。割と、みんなが「いいじゃん」と言ってくれることは、基本的にいいんじゃないかなと思うタイプです(笑)。もちろん、自分がやりたくないことを無理にやるわけではないですが、自分ができることとやりたいことはまた違うと思うので。その線引きをしっかりしながら、周りの意見を聞いたり、いろんな角度から物事を見たりして決めるようにしています。

――もっと若い学生の方だと、そもそも「やりたいことが見つからない」という人も増えています。佐々木さんが考える「やりたいことの見つけ方」はありますか?

難しいですけど、卒業後の進路を考えるという意味なら、仕事を通して何を実現したいのか、が大事ですよね。お仕事だけにとらわれないで、「もっと勉強したい」「お金を稼ぎたい」「たくさん遊びたい」「仕事に打ち込みたい」みたいな、いろんな選択肢を思い浮かべながら考えてみると、「じゃあ定時で帰れる仕事をしよう」「この道に挑戦してみよう」「リモートワークで働きたい」といった自分の希望が分かってくるんじゃないかなと思います。

――素敵なアドバイスをありがとうございます! 最後に、佐々木さんが大切にされているお仕事を通して「成長したな!」と思うことがあれば教えていただけると。

18年間アイドルを続けてきたからこそ、私のいろんな部分を見てもらいたいと思えるようになったことは、自分にとっての成長かなと思います。アイドルって、キラキラした衣装を着て、ステージの上で歌って踊る、というイメージが大きいと思うんです。

でも今は、そうじゃない私の一面も知ってもらいたいと思えるようになりました。それは18年間続けてきた中で、いろんな私たちを受け止めてくれるファンのみなさんに出会えたからだと思います。そういう意味では、今回の写真集にも、これまでとはまた違う私の姿がたくさん詰まっているんじゃないかなと思います。