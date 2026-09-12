「みんないい家庭で育ったんだろうな」アイドルグループ・M!LKが公開した“母親”からのメッセージに感動の声が上がっている――。

M!LKメンバーの母親は「クセ強い」? 幼少期のかわいいエピソードが多数

M!LKは4日、公式YouTubeチャンネル『M!LK』を更新。「M!LKママからのタレコミ発表会!」と題した動画では、メンバーの母親によるタレコミを紹介。塩崎太智(※崎はたつさき)が、「みんなのお母さん、クセ強いじゃない(笑)」とぶっちゃけると、佐野勇斗は、「みんなのお母さん、めっちゃいい人だよね」と笑いながらフォロー。そんな塩崎の母親からは「3歳ぐらいのころ、“俺、男だから持ってあげる! ”といつも荷物を持ってくれた」というエピソードが寄せられ、メンバーは、「めっちゃかわいい!」と声を上げた。

また、「生まれ変わっても舜太の母になりたい」というメッセージを聞いた曽野舜太は、「本当によう言われてきた。M!LKになる前もやで」と告白。これに、佐野は、「めっちゃ泣ける。めっちゃいいな」と感動の表情を浮かべ、塩崎も、「お母さんはみんな思ってるんじゃない? それを言葉にするのはすごい素敵なことだよね」と感嘆。吉田仁人の母親からも、「私の想像もしていない今を見せてくれてありがとう」と感謝の言葉が伝えられ、山中柔太朗は、「いい言葉ですね」としみじみつぶやいた。

息子のキャッチコピーや直してほしいところ、伝えたいメッセージなど、母親たちの本音を照れながら聞いていたM!LK。塩崎が「どのお母さんも素敵だった」と振り返ると、山中は、「今回は結構、素敵回」とほっこり。一方の曽野も、「ちゃんと愛されてるんだな～って思っちゃった」と“家族愛”を再確認した様子で、佐野は、「今日、すごいよく寝れそう(笑)」と満面の笑みで締めくくっていた。

ファンからは、「ママたちへ、王子様たちを産んでくれてありがとう」「20代の男性アイドルたちが母からの暖かさを感じて愛されてるって再認識するのあまりにも素敵すぎんか」「本当に素敵なママさんとご家族に感謝」「M!LKってみんないい家庭で育ったんだろうなってすごい思う」「本当に素敵な子たちを育て上げてくれたお母様たちありがとうございます」「M!LKって家族含め尊いよね」「ご家族ごと推せちゃうM!LKで神」など多数の反響が寄せられている。