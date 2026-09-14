M!LKの曽野舜太が、自身のYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』を更新。大学時代に暮らしていた東京・高田馬場を久しぶりに訪れ、古本屋の店主夫妻との心温まる交流を見せた。

曽野舜太

三重から上京後に住んだ町・早稲田で思い出巡り

13日に更新した動画で、早稲田周辺で仕事を終えたことから、学生時代の思い出の場所を巡ることにした曽野。三重県から大学進学のため上京した際、初めて家を借りたのが高田馬場だったといい、「めちゃくちゃいろんなお店も行きましたし、全部回りましたね。ほぼ行ったな、店」と懐かしそうに振り返った。

ラーメン店やカレー店など思い出の店を巡りながら、曽野は「最近なかなか本を読めてなくて」と古本屋へ。試験勉強や仕事に関係することに時間を使っていたため、久しぶりに自分のための一冊を探したかったという。

店主と会話を交わした曽野は「僕、昔この辺に住んでいて! めっちゃ懐かしいです」と説明。「いま芸能の仕事についていて、M!LKっていうアイドルのグループなんですけど、去年、紅白に出させてもらって、ちょっとずつ頑張らさせていただいているんです」と自己紹介した。

その後も店主と親しげにやり取りを重ね、古本を選んでいると、店主の妻が曽野のことを知っていることが判明。気象予報士の勉強に取り組んでいることや、テレビ番組での活躍まで把握してくれていることがわかると、曽野は「めっちゃ知ってくれている! えぇ～!」と驚き。店主夫妻から温かい言葉をかけられた曽野は、店を出たあとも感激した様子で、「めちゃくちゃええ人たちや」としみじみ。そして、「もうこれやからたまらんのよな」と人との出会いを喜んだ。

そして、曽野は「めちゃくちゃ良かったので、和菓子の差し入れだけしてきます」とお礼をもって古書店を再訪。しかしすでに閉店しており、渡すことは叶わず。曽野は「閉まってもうた～」と残念がっていた。

その後も学生時代に利用していた証明写真機を見つけたり、かつて住んでいた家の近くを訪れたりと、懐かしい場所を巡った曽野。最後には、高田馬場について「いい街でした。人がめちゃくちゃあったかかった」と振り返り、「素敵なところに住んだな」と感慨深げに語っていた。

この動画に、ファンからは「古本屋さんにお礼のお菓子を持っていこうとする心遣いに感動」「お世話になった本屋さんのご夫妻にお礼をしに行こうとしてた舜ちゃん、人間出来すぎてるよ」「仁ちゃん(吉田仁人)が舜太は心がきれいすぎるって言った意味が詰まってる動画」「お店の方に気さくに話しかけたり、差し入れ持ってこうとしたり舜太くんって本当に素敵なひとだ」と感動の声が多く寄せられていた。