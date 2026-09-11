「あれって愛やったんやな」M!LKの曽野舜太が、自身のYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』を更新。“グラ”こと妹との焼肉を楽しむなかで、両親への感謝を語った。

曽野舜太

曽野舜太、妹・グラと“ご褒美”兄妹焼肉

6日に公開された動画では、試験を終えた自身への“ご褒美”として、妹のグラと焼肉店へ。仕事や試験勉強で多忙だった時期に、妹が掃除やゴミ捨て、洗濯、買い出しなどを担ってくれていたといい、「全部やな」「今日はとことん食べてください」と感謝を伝えた。

兄妹で食事を楽しむなか、話題は実家で暮らしていた頃の思い出に。曽野が「焼肉屋さんとか実家におる時、連れてってくれてたよな」と振り返ると、妹も同意。曽野は「ほぼ毎週行ってたよな」と話し、「あれって贅沢させてもらってたよな」としみじみ語った。

上京してから、そのありがたさをより実感したという曽野。「一人暮らししてたら、ほんま焼肉なんか行かれへん」と明かし、妹と「ありがたさを感じる」とうなずき合った。

さらに、実家へ帰省した際の両親のもてなしについても言及。「今でも帰ると、焼肉行って、ウナギ行って……」と話し、「帰ったらほんまに全部高級食材じゃない?」と笑顔を見せた。続けて、「もちろん帰ってきてうれしくてさ、いつもより頑張っていろんなところに連れてってくれてる」と、両親の思いを推察。食事だけでなく、果物を食べやすいようにむいて出してくれていたことにも触れ、「むいて出す、あれめんどくさいやん」といい、「あれって愛やったんやなと思って」とポツリ。妹も「めっちゃ感じる」と共感すると、曽野は「フルーツって愛やなっていう」と改めて実感した様子を見せた。

最後には兄妹そろって「ママありがとう」と感謝。実家を離れ、自身も多忙な日々を送るようになったからこそ、かつて当たり前だと思っていた両親からの愛情を改めて感じているようだった。