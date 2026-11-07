俳優・鳴海唯の卓上カレンダー『NARUMI YUI 2027CALENDAR “IDENTITY”』(12月10日発売 6,400円 B5 変型(予定) 80頁(予定) 日本出版貿易)の表紙が公開された。

  • 『NARUMI YUI 2027CALENDAR “IDENTITY”』表紙

    『NARUMI YUI 2027CALENDAR “IDENTITY”』表紙

鳴海唯の卓上カレンダー法人別限定特典全6種の絵柄も一挙公開

2026年1月にスタートした季刊ZINE「Magic hour」シリーズの集大成でもあるこのカレンダー。じつはこれまで「Magic hour」が毎号掲げてきたコンセプトワード「Natural」「Romantic」「Mysterious」「Youth」は、その頭文字が彼女の名前のローマ字の頭文字を順になぞっており、カレンダーのタイトル「IDENTITY」の頭文字 “I” が加わって名前が完成するという仕掛けになっていた。

企画スタートの時点から今回のタイミングを見据えていた長期シリーズを締めくくるカレンダーでは、「Magic hour」でも表現してきた“24 時間”という時間の流れを、“ありのまま”の鳴海唯が再解釈。撮影は、鳴海の事務所の先輩でもあり、仲良しの俳優・唐田えりかが担当した。日頃から交流のあるふたりならではの距離感で鳴海の姿を切り取った唐田の写真は、同じ俳優同士だからこその心地よい“緊張と弛緩”が感じられる仕上がりになっている。

今回、表紙の公開と同時に、法人別限定特典全6種の絵柄も一挙公開。カレンダーに載せきれなかった写真の中か ら本人がセレクトしたカットのL 判ブロマイドを、対象店舗にてカレンダー1冊予約・購入につき1枚プレゼント(※先着。なくなり次第終了)。 また［FLaMme Mail Order］で購入すると、抽選で10名に本人直筆サイン入り商品をお届け。各ストア予約受付中。

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撮影：唐田えりか

【編集部MEMO】
鳴海唯は、2018年デビュー。2019年、連続テレビ小説『なつぞら』でテレビドラマ初出演を果たし、以降、数々の作品に出演。2027年春から放送予定のNHK連続テレビ小説「巡(まわ)るスワン」では飯田優花役での出演も決定している。11月5日には Netflix『余命一年、男をかう』が配信。2027年1月8日には、映画『九条の大罪』が公開予定。

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