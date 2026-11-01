アイドルグループ・日向坂46のメンバーとして活躍中の金村美玖が10月20日、自身2作目となる写真集『機微』(2,750円 講談社)を発売した。写真集には撮影地・オーストリアでの開放感あるショットが盛り込まれており、4年前の1st写真集の時はあえて取り組まなかった筋トレにも挑戦し、体づくりに取り組んだという。金村に、2nd写真集への思いや見どころなど話を聞いた。

金村美玖 撮影:佐藤容平

金村美玖 2nd写真集『機微』はオーストリアで撮影

1st写真集『羅針盤』(光文社)から約4年。もともと「写真が大好き」という金村にとって、2nd写真集を出すことは叶えたい夢だったといい、「お話をいただいてからすぐに『どんな写真集にしたいか』『どこに行きたいか』とすぐに考え始めちゃうぐらい、いろいろな想像が膨らみました(笑)。そのくらい喜びが大きかったです」と笑顔を見せながら当時の心境を語る。

写真集『機微』は、自身が「何度も見返した大好きな映画」と語る『ビフォア・サンライズ』(95)の舞台、オーストリアで撮影した。音楽の都でもあるオーストリアは、中学生の頃に吹奏楽部だった金村にとって、思い入れのある地でもあった。

当時、吹奏楽部でオーストリアへの演奏留学の機会があったものの、同時期にグループのオーディションに合格していたため、金村はオーストリア行きが叶わなかったという。そうした背景もあり、オーストリアでの撮影を「本当にうれしかったです」と喜ぶ。

「大好きな映画の舞台でもあり、吹奏楽部の時に夢だった場所。自分のやりたいことが二つ重なる場所ってなかなかないな、と思いました。せっかくの海外での撮影で、私にとってはぴったりの場所じゃないかな、と思ったことがオーストリアを選んだきっかけになりました」

写真集の撮影で珍しい体験「すごく面白いページになっていると思います」

オーストリアを訪れたのは初めて。撮影時期は真夏で、「街がピカピカに輝いていた」と声を弾ませる。

「街の賑やかな雰囲気も楽しめるし、山のほうに行くと自然も楽しめて。二つの顔が楽しめるのがオーストリアの素敵なところだなと感じました。海はないけど、山や湖など雄大な景色はたくさんあったので癒されました」

さらに、大好きな映画『ビフォア・サンライズ』のロケ地になったレコードショップでも、感動的な体験があったという。

「今回、特別に営業後に少しだけ撮影させていただいて。お気に入りのレコードを買って帰ろうかなと思っていたら、店主の方がご厚意で、映画で使用されていた曲の入ったレコード盤をプレゼントしてくださって。使用させていただいているだけでありがたいのに、プレゼントまで用意してくださって、『これも、これも持っていきなよ』と優しくしていただいて。みなさんあたたかくて、いつかまた行きたい場所になりました」

写真集の撮影では、オーストリアのキッチンスタジオを借り、シェフとザッハトルテを作るという珍しい経験も。金村は「カフェにザッハトルテを食べに行くのはよくあるけど、一緒に作るのは珍しいと思います(笑)。すごく面白いページになっていると思いますし、とても貴重な経験でした」と振り返る。

金村美玖が見どころに挙げる「メリハリのある体」にも注目

4年前の1st写真集の時は、無理な筋トレや節制はしなかったと明かしていた金村。今回はスタッフからの提案を受け、パーソナルジムに通い、ブルガリアンスクワットなど主に下半身の筋トレに励んだという。その効果は大きく、金村は「メリハリのある体」をひとつの見どころに挙げる。

「見た目をそこまで大きく変化させずに、ありのままをお見せするほうがファンの皆さんも喜んでくださるかなとも考えていました。でも『2冊目だし、せっかく海外に行くんだから』と思って、変化を出すためにパーソナルジムに通い始めて。意外とすごく効果が出るもので、筋肉量がすごく増えていくのが体重計の数字で実感できて。やっぱり筋トレをした分だけしっかり筋肉がつくんだなと、その期間だけハマりました。体重も3キロぐらい増やすことができて。でも、帰国してから筋トレしないでいたら、すぐ元に戻りました(笑)」

そう楽しそうに語る金村。今回も節制はせず、普段通りの食生活だったといい、大好物の寿司も「週に2回、とか」と笑う。「ジムのあとにいっぱいタンパク質を摂るなど、少しは意識していましたけど……いつもしっかり食べるタイプなので、健康第一で、風邪をひかないことを一番意識していました」と明かす。

「機微を感じられる写真」とは?

写真集のタイトルには『機微』を選んだ。タイトルが発表された際には「機微を感じられる写真こそが私が目指すべき作品だと思いました」とコメントしていたが、「機微を感じられる写真」とはどのような写真をイメージしているのか。

そう尋ねると、「具体的に言うと、風とか、その時の匂いとか、そういうものすら感じ取れるような写真というか……」と言い、さらに「ずっと見てくださったファンの皆さんには分かっていただけるような変化もあると思います。じっくり見ていただくことで感じ取っていただけたら嬉しいです」と語る。

最後に、改めて写真集の見どころを聞いてみると、「最初はすぐにタイトルが来るのではなく『物語の始まり』という始まり方をしているんです。終わり方もすごく印象的で、最後に『どういう終わり方なんだろう?』と感じるような写真が何枚か入っています」と“構成”へのこだわりを挙げる金村。そして「ぜひ最初から最後まで、一個の物語を見ているような気持ちで読んでいただけたらうれしいです」と晴れやかな笑顔で語ってくれた。

■プロフィール

金村美玖

2017年、2期生として日向坂46の前身グループけやき坂46に加入。中心メンバーとして活躍しながら、2024年には初の写真展『みとめる』を開催、2025年には美容雑誌『VOCE』(講談社)のレギュラーモデルに就任するなど、多方面で活躍している。