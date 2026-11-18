ONE N’ONLY・HAYATOが2027年2月14日、初写真集『ONE N'ONLY HAYATO PHOTOBOOK Transition』(B5判 96ページ 主婦と生活社)を発売する。
ONE N’ONLYのリーダー・HAYATOの初写真集
ONE N’ONLYのリーダー・HAYATOの初となる写真集『ONE N’ONLY HAYATO PHOTOBOOK Transition』の撮影地はオーストラリアの西部に位置するパース。世界一美しい街とも言われるパースでは、ランセリン、キングス・パーク、カバシャム・ワイルドライフパークなど、パースの大自然や歴史ある街、美しい海などで撮影。こだわり抜いた衣装にも注目だ。また、発売を記念して、発売記念イベントも開催予定だという。
HAYATO コメント
月刊誌JUNONさんで連載している『HAYATO wear the WORLD』。この連載の「世界を着る」というテーマを通して、ファッションの背景にある歴史や文化に触れ、知ることのおもしろさを感じてきました。そして今回、実際に日本を飛び出し、オーストラリアの地へ。初めて触れる街の空気や、どこまでも広がる大地。目に映る景色のひとつひとつが新鮮で、世界の広さを肌で感じると同時に、まだ知らない世界への好奇心がさらに膨らみました。新しい世界に触れることで見えてくる、今の自分。そんな発見や感動を、この写真集に詰め込んでいます。ぜひ楽しみにしていてください!
【編集部MEMO】
EBiDAN(恵比寿学園男子部)の一員である5人組ダンスボーカルグループ・ONE N’ ONLY。12月2日にメジャー2ndアルバム『MEGA GOLDEN』をリリース。また、『Merry XmaSWAG2026 〜メガホリ〜 』が、12月13日に東京国際フォーラム ホールA、12月22日、23日にグランキューブ大阪にて開催される。