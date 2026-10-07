気が強く喧嘩っ早いが、とてもピュアなヤンキー女…「あまりにも自分と違うキャラクター」を鳴海唯が演じてみたいと思ったワケ　ドラマ『赤灯えれじい』記者会見

テレ東のドラマ『赤灯えれじい』(10月8日スタート 毎週木曜24:00〜24:30)の記者会見がこのほど、都内で行われ、黒崎煌代、鳴海唯、UTA、鈴木紗理奈、木村祐一が登壇。進行を竹崎由佳アナウンサー(※「崎」は「たつさき」)が担当した。

鳴海唯

鳴海唯、自ら「ぜひやらせていただきたいです」

『赤灯えれじい』は、きらたかし氏による同名コミックを実写ドラマ化。根っからのヘタレな主人公・柳川智史(サトシ)を黒崎、金髪のヤンキー女・秋山智子(チーコ)を鳴海が演じ、正反対な二人による不器用な純愛が描かれる。

黒崎がサトシ役の話を聞いたのは約2年前。ちょうど同時期に鳴海と別作品で共演中だったそうで、鳴海は「プロデューサーさんの『サトシは黒崎くんがぴったりなんじゃないか』っていうお話を横で聞いていて」と振り返りつつ、そのタイミングで『赤灯えれじい』という作品を知り、「私も読んでみたいです」と原作を手に取ったそうだ。

そして、原作を読んだ鳴海は「やってみたい」と思ったといい、「自分から『この役をやりたい』って初めて言った役が、この『赤灯えれじい』のチーコなんです」と明かした。

自らチーコ役を希望した理由について、鳴海は「あまりにも自分と違うキャラクターだけど、何かどこかに通ずるものがあるんじゃないかなっていうのを探ってみたくて」と回顧。「どんな景色が見られるんだろうって、すごく好奇心が湧いて、『ぜひやらせていただきたいです』と言ったことがきっかけだったんですけど」と振り返った。

また、原作については「大阪の下町の温度と匂いが、漫画から香ってくるというか」と表現。「それがすごく感動を受けまして、この作品を今、この現代で描くとどういうふうになるんだろうっていう、単純にそのワクワクが止まらなかったです」と語った。

鳴海唯が感じたチーコの魅力

鳴海が演じるチーコは、金髪で気が強いうえに喧嘩っ早いが、とてもピュアなヤンキー女。実家への借金の取り立てや元恋人との過去など、複雑な事情を抱えながら突っ張って生きてきた。気弱なサトシに最初は呆れ果てていたが、どんなに無様でも真っ直ぐに思いをぶつけてくる姿に、次第に心を動かされていく。

そんなチーコについて、鳴海は「見た目と取ってる行動からすると、あまりにもライオンのような女の子で。本当に口も悪いですし、喧嘩っ早いので、暴力がすごくて」と説明。

その一方で、「普段、自分が生きてて絶対にしないような行動とか言動を彼女はしてくれるので、本当に楽しい世界にいっぱいチーコに連れていってもらったなっていう」と、演じたことで得られたものを明かし、「すごく大好きな役になった」と愛着をのぞかせていた。

ドラマ『赤灯えれじい』イントロダクション

実家暮らしで自堕落な日々を送る、無職のヘタレ男・サトシ(黒崎煌代)。地元の不良に金をせびられる情けない毎日を過ごすなか、そんな日々から抜け出そうと、交通誘導のバイトを始める。理不尽な運転手たちに馬鹿にされながら、赤灯を振る現場で出会ったのは、自分とは正反対の金髪で喧嘩っ早いヤンキー女・チーコ(鳴海唯)だった。

「謝るくらいやったら、ちっとは根性見せてみいや」――

気が強いチーコに最初はビビり倒すサトシだったが、心優しい一面を知るうちにどんどん心を奪われていく。やがて、ヘタレなりに彼女を守ろうと奮闘し始めるサトシ。その真っ直ぐな想いは、チーコにとっても次第にかけがえのないものになっていき……。人情と風情あふれる大阪を舞台に、最高に不器用で愛おしい凸凹カップルの純愛ストーリーが幕を開ける。