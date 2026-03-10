俳優・鳴海唯が4月10日、季刊ZINE第2号『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』 を発売する。

『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』／鳴海唯 photo by 三森いこ

大好評を博した季刊ZINEの第2号

1月に発売した第1号『Natural』が、発売から数日でオンライン販売分が完売するなど大好評を博した季刊ZINEの第2号となる 『Magic hour “Romantic” PM1:00‐4:00 NARUMI YUI』 が、4月10日に発売することが決定した。

今回は「Romantic」をテーマに据え、前号に引き続き三森いこ氏が撮影を担当。屋外ロケ撮影で自然光を巧みに使いながら幻想的な瞬間を切り取ったカットの数々で構成した本誌は、『Natural』とはまったく異なる鳴海唯の魅力が感じられる1冊になっている。

本日3月10日より、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppiと、「FLaMme Mail Order」にて予約を開始。それぞれ初回限定特典としてストア別絵柄のハーフサイズブロマイド(各ストア2種からランダム1枚）がついてくる。

さらに「FLaMme Mail Order」で購入すると、抽選で10名に本人直筆サイン入り商品をお届け。そして、大好評の『Natural』も3月10日より、HMV&BOOKS onlineおよび「FLaMme Mail Order」での再受注が決定している。(※初回特典のハーフサイズブロマイドはつきません）