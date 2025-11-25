JR東日本とパスモ、PASMO協議会は25日、「モバイルSuica」を基盤とした新しいコード決済サービス「teppay(テッペイ)」を2026年秋から提供すると発表した。2027年春にはパスモと提携し、「モバイルPASMO」でも「teppay」のサービスを利用できるようになる。

「teppay」は既存の「モバイルSuica」「モバイルPASMO」にコード決済、オンライン決済、ユーザー同士での残高送付等の機能を追加する形で提供される。交通系IC残高とは別の「teppay残高」を用いるしくみで、銀行口座、ATM、ビューカードから入金でき、「teppay残高」を交通系IC残高にチャージすることもできる。

決済面では、交通系ICの残高上限2万円を超える高額決済が可能となり、ビューカードを連携すればチャージ不要で利用できる。「teppay」マークのある店舗と、「Smart Code」対応の全国160万カ所以上で利用でき、買い物時に「teppayポイント」が付与される。なお、「Suica」「PASMO」等の交通系電子マネーが使える店と「teppay」が使える店は必ずしも同一ではないとのこと。

ユーザー同士で「teppay」残高を相互に送る・受け取る機能も設けられ、「モバイルSuica」と「モバイルPASMO」の間での残高送付も可能になる。「teppay残高」をネットショッピングで使える「teppay JCBプリカ」としてアプリ内で発行することも可能。タクシーや飲食店などモバイルオーダーにも対応する。

teppay画面イメージ

コード決済イメージ

モバイルSuicaとモバイルPASMOの間で残高の送付が可能に

その他、特定地域でのみ利用可能な残高「地域限定バリュー」(通称「バリチケ」)も導入。「teppay残高」と組み合わせての利用が可能で、自治体のプレミアム商品券やキャッシュレス還元事業などでの活用を想定しているという。「teppay」加盟店の募集は2026年夏頃に開始する予定。詳しい情報は公式サイトで順次公開される。