10月6日深夜24時からテレ東系列にて放送を開始する、TVアニメ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？」より、ep.01のあらすじ・先行カット・次回予告が到着した。

あのカオスなシーンの先行カット解禁

「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫?」、通称「チー付与」は、講談社「月マガ基地」連載中の同名漫画を原作とするTVアニメ。累計発行部数150万部突破の、SNSでバズる異世界ファンタジーをP.A.WORKSが圧倒的クオリティで描き出す。

10月6日放送するep.01のサブタイトルは「何も上手くいかない時って誰だってあると思うんだけどそんな時俺はどうするかって?決まってるさただひたすらに叫びながら走るんだよおああああッ!」。先行カットでは、原作第1話で登場した、ギルドから追放されたレインが布の服に教科ポイントを付与するシーン、受付嬢ニーナに「俺は今、腹パンされたいから!」と伝えるシーンなどが解禁されている。

ep.01あらすじ

冒険者ギルド「王獣の牙」で働くレインは、武器や防具などあらゆるものに「強化ポイント」を付与できる強化付与魔術師。 ギルドマスター・バリオスの気まぐれで、レインは突然ギルドから追放されてしまう。

追放されたレインは、今までギルドメンバーの武器や防具に付与してきた「強化ポイント」を全て解除し、その「強化ポイント」を使って冒険者としてのセカンドライフを始めることを決意する。

新たなギルドを探すなかで、受付嬢・ニーナやギルドマスター・エルシーと出会い、レインは冒険者ギルド「青の水晶」に所属することに。

レインは同じく「青の水晶」に所属するS級冒険者・リリィと共にドラゴン討伐に向かうが—!?

(C)六志麻あさ・業務用餅・kisui・講談社／「チー付与」製作委員会