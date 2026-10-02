代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が2026年12月4日(金)に開催する初の遠征ワンマンとなる大阪公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』に、安次嶺希和子のゲスト出演が決定した。

また、本日10月2日(金)からは同公演のチケット各プレイガイド先行が開始。さらに、11月2日(月)の東京公演『氷る世界と燐の君』のグッズ事前販売は、10月4日(日)23:59で受付終了となる。

トピックス①：大阪公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』安次嶺希和子のゲスト出演が決定

2026年12月4日(金)、大阪・GORILLA HALL OSAKAで開催される初の遠征ワンマン公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』に、安次嶺希和子がゲストとして出演することが決定した。

代表曲「忘れじの言の葉」のオリジナルシンガーであり、楽団の歌声の象徴ともいえる新世代ソウルシンガー・安次嶺希和子。先に発表されている霜月はるか、ブーケとともに、大阪の地でどんな物語を歌い上げるのか。

内容は11月の東京公演とは全く異なり、新たな演出が打ち出される。未来古代楽団の旅立ちとなる大阪公演を、ぜひ見届けたい。詳細は特設サイトにて。

トピックス②：大阪公演『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』各プレイガイド先行予約が本日スタート

大阪公演のチケット各プレイガイド先行予約(抽選)が、本日10月2日(金)12:00より受付開始。受付は10月12日(月・祝)23:59までとなる。8月の最速先行、9月のHP先行・SNS先行に続く受付で、全席指定のシートとなる。チケット申込はライブ特設ページにて。

トピックス③：東京公演『氷る世界と燐の君』事前販売セット「氷燐の揃え」は10月4日(日)23:59 まで

東京公演の公式グッズ一式をセットにした事前販売「氷燐の揃え」の受付が、10月4日(日)23:59 で終了となる。価格は17,500円(税込・送料込)で、公式ストア(BOOTH)にて販売中となっている。

セット内容は、Tシャツ(M / XL)、トートバッグ、タオル、ピンバッジ、アクリルキーホルダー＆ステッカーセット、ペンライトの6品。購入特典として音源DLカード「秘密の音楽」が付く。

当日は物販列に並ばず、装備をひと揃え身に着けて客席へ。物語に入る支度は、ここから始まる。物販では売り切れも続出する人気グッズを事前販売で手に入れよう。

トピックス④：東京公演『氷る世界と燐の君』BUTTERFLY DECOとのフラワースタンドコラボ『氷燐に捧ぐ祝花』受付開始

2026年11月2日(月)の東京公演に向けて、花屋BUTTERFLY DECOとのフラワースタンドのコラボレーション『氷燐に捧ぐ祝花』の受付が始まる。前回公演で好評を博したコラボが、今回も実現した。

物語世界に寄り添う今回だけの特別なデザインで、1基15,000円(税別)。BUTTERFLY DECOのショップ、またはメール・電話で申し込める。未来古代楽団にとって、花は特別なモチーフ。会場に飾られる花は、現実から物語への出入り口となるだろう。なお、フラワースタンドはコラボスタンドのみの受付となる。

■『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・やなぎなぎ ※初出演

・安次嶺希和子

・ブーケ

・KOKIA ※初出演

・HACHI

・朝倉さや ※初出演

・戌亥とこ

・松田悟志(朗読)

【チケット情報】

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【一般発売(先着)】

受付期間：現在受付中 ※予定枚数に達し次第終了

チケットの申込みは特設サイトにて。

■未来古代楽団『吟雄譚・少女よ猩(ましら)の竜を狩れ』開催概要

【日程】2026年12月4日(金)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】GORILLA HALL OSAKA(大阪市住之江区)

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・安次嶺希和子

・霜月はるか

・ブーケ

ando more

【チケット情報】

※全席指定席(シート)

＜販売スケジュール＞

【各プレイガイド先行予約(抽選)】

受付期間：2026年10月2日(金)12:00～10月12日(月)23:59

チケットの申込みは特設サイトにて。

※詳細や応募方法はプレイガイドのサイトをチェックしてほしい。