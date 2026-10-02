Fate/Grand Orderを含む「Fateシリーズ」や小説「空の境界」を手掛けるTYPE-MOONと、アニメーションスタジオufotableがが送る劇場アニメーション最新作『魔法使いの夜』が11月20日に公開される。10月1日には、「魔法使いの夜」×「Fate/Zero」のコラボビジュアルの解禁と、「みんなで観よう！TYPE-MOON×ufotable」の始動が発表された。

「魔法使いの夜」×「Fate/Zero」のコラボビジュアルが解禁！

「魔法使いの夜」の劇場公開と、「Fate/Zero」シリーズの放送15周年という二つの節目が重なることを記念し、ufotable描き下ろしのコラボビジュアルが解禁となった。ビジュアルには、「魔法使いの夜」から蒼崎青子、「Fate/Zero」からセイバーが登場。それぞれの作品を象徴する二人のキャラクターが一堂に会した、スペシャルな一枚だ。

「みんなで観よう！TYPE-MOON×ufotable」が始動！

本作の劇場公開に向け、「みんなで観よう！TYPE-MOON×ufotable」と題した特別プロジェクトが本格始動する。10月1日にTVアニメ放送15周年を迎えた「Fate/Zero」では、作品として初となるフジテレビでの、全4夜にわたるセレクション放送が決定。放送エピソードは、視聴者参加による投票で決定される。

さらに、ABEMAでは10月から「Fate/Zero」の一挙配信も決定。アニメLIVEチャンネルにて10月10日より12日間にわたり、全話を配信する。

「Fate/Zero」セレクション放送放送日時(※関東ローカル)

11/2 (月) 25:45～26:45

11/4 (水) 26:45～27:45

11/11 (水) 25:45～26:45

11/13 (金) 25:45～26:45

「Fate/Zero」ABEMA一挙配信

ABEMA「アニメLIVEチャンネル」にて配信。放送後、1週間無料配信。

10/10(土)23:30〜25:00/第一話、第二話

10/11(日) 20:30〜21:30/第三話、第四話

10/17(土) 21:00〜22:00/第五話、第六話

10/18(日) 20:30〜21:30/第七話、第八話

10/24(土) 21:00〜22:00/第九話、第十話

10/25(日) 20:30〜21:30/第十一話、第十二話

10/31(土)21:00〜22:00/第十三話、第十四話

11/1(日) 20:30〜21:30/第十五話、第十六話

11/7(土) 21:00〜22:00/第十七話、第十八話

11/8(日) 20:30〜21:30/第十九話、第二十話

11/14(土) 21:00〜22:00/第二十一話、第二十二話

11/15(日) 20:00〜21:30/第二十三話、第二十四話、第二十五話

「みんなで観よう！TYPE-MOON×ufotable」ではさらに、TYPE-MOON×ufotableが手掛けてきた作品をより多くの方に楽しんでいただくべく、対象作品の各配信サービスでの見放題配信も決定。都度課金にて配信中の『劇場版「空の境界」』シリーズ10作品、『劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」』シリーズ3作品が見放題配信となる。

加えて、ABEMAでは期間限定の特設チャンネルを開設。これまでのTYPE-MOON×ufotable作品を無料で一挙放送する、特別なチャンネルとなる。『劇場版「空の境界」』シリーズ、『劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」』シリーズを含むこれまでの作品をまとめて、みんなで一緒に楽しめる。いずれも配信サービス、配信日などの詳細は追って発表。

(C)奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable