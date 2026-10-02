2027年4月よりTVアニメが放送開始する「週刊少年ジャンプ」の次世代看板作品である『カグラバチ』(外薗健・著)より、薊奏士郎役に中村悠一が決定し、キャストコメントが到着した。また、合わせてキャラクタービジュアルとキャラクターPVが解禁となった。

薊奏士郎、中村悠一に決定!キャラクタービジュアル＆PV公開

神奈備に所属している妖術師。世間には秘匿されていた千鉱の存在を知る、数少ない人物。圧倒的殴殺力で相手を蹂躙する膂力を有しており、神奈備の中でもずば抜けた実力者の一人。

この妖術師組織・神奈備に所属している妖術師・薊奏士郎を演じるのは、中村悠一。解禁を記念して、中村からコメントが到着した。

中村悠一 コメント全文

アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点

まだ少ないとはいえ他キャラクターとのバランスは気にしました。

今後沢山のキャラクターが出始めた時に効いてくるはず……!

真面目でありつつ、少しドライさも持ち合わせたキャラクターの認識で始めさせて頂きました。

役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み

オーディションに当たり原作を拝見したのですが、近年の「ジャンプ魂」のようなものを感じ、先が気になり過ぎて既刊全て読み切ってしまいました!

あのシーンこのシーンがアニメで描かれるのが楽しみ過ぎます。

作品の第一印象

暗い雰囲気で始まるのですが、主人公の信念、目指す所がハッキリしていて、読んでいて楽しいです。

アクションが一番目を引くかなと思いますが、世界観や作画センス、展開からも目が離せません。

薊奏士郎の最大の魅力

ロマンチストな柴と対照的なリアリストに感じます。

情は持ち合わせていますがどこか少し引いてみている点が面白いです。

先々の展開でどんどんと面白さが出てくるキャラと思います。

『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら?

耀!

(C) 外薗健／集英社・カグラバチプロジェクト