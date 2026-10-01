フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)初の大型ライブイベント『STARフェス』が、10日・11日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。このほど、両日のタイムテーブルが発表された。

『STAR』は、『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽制作チームと、『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組んだ音楽番組。世代を超えて支持されるアーティストから新進気鋭のアーティストまで、多彩な“STAR”の魅力を届けている。

番組初の大型ライブイベントとなる『STARフェス』には、2日間で全11組が出演。10日のDAY1には、＝LOVE、NCT DREAM、NCT JNJM、ふぉ～ゆ～、ME:I、11日のDAY2には、INI、aoen、石川晟也、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、礼賛が登場する。

DAY1はNCT JNJMからNCT DREAMへ

両日とも16時開場、17時開演。DAY1はNCT JNJMからスタートし、ME:I、ふぉ～ゆ～、＝LOVE、NCT DREAMの順にステージを展開する。

DAY2はaoenを皮切りに、CUTIE STREET、石川晟也、礼賛、THE RAMPAGE、INIと続く。

また、アーティストがトロッコに乗って会場内を一周し、来場者の近くでトークを繰り広げるスペシャル企画「トロッコトーク」の実施も決定。ライブパフォーマンスとはひと味違うアーティストの魅力を間近で楽しめる企画となる。

両日のMCは、『STAR』でMCを務めるフジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが担当する。

なお、10日のNCT DREAMはヘチャン、11日のTHE RAMPAGEは藤原樹の出演は予定されていない。

会場に行けなくても楽しめるLIVE配信

さらに、2日間のLIVE配信も決定した。FODと「PIA LIVE STREAM」で配信され、視聴券は各日4,500円。10日のDAY1は16時30分配信開始、17時開演予定で、視聴券を同日18時まで販売。11日のDAY2も16時30分配信開始、17時開演予定で、視聴券は同日18時まで販売する。

配信はライブ配信のみで、追っかけ再生とアーカイブ配信は実施しない。途中から視聴した場合は、その時点からの視聴となる。

また、『STARフェス』のオフィシャルグッズの販売もスタート。出演アーティストロゴ入りTシャツ、マフラータオル、PVCバンド、ペンライトなどをラインナップする。5日23時59分までに購入した商品はイベント開催前に届く予定で、会場でも当日の販売を予定している。