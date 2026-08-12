フジテレビの音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)初の大型ライブイベント『STARフェス』が、10月10日・11日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。第1弾出演アーティストとして、INI、＝LOVE、石川晟也、NCT DREAM、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、ME:Iが発表された。

＝LOVE、NCT DREAM、ME:IがDAY1に登場

『STARフェス』では、ジャンルや世代を超えたアーティストが一堂に集結。ライブパフォーマンスに加え、番組と連動したスペシャル企画やトークなど、会場でしか体験できないステージを展開する。

10月10日のDAY1には、＝LOVE、NCT DREAM、ME:Iが出演。なお、NCT DREAMはヘチャンの出演は予定されていない。

翌11日のDAY2には、INI、霜降り明星・せいやとしても活動するアーティストの石川晟也、CUTIE STREET、THE RAMPAGEが登場。THE RAMPAGEは藤原樹の出演は予定されていない。

両日とも『STAR』でMCを務めるフジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが進行を担当する。

追加アーティストも今後発表

会場チケットは全席指定で1万2,800円。ファンクラブ先行とオフィシャル先行の受付が12日13時からスタートした。

ファンクラブ先行は23日23時59分まで、オフィシャル先行は30日23時59分まで受け付ける。

今後も追加アーティストの発表を予定している。