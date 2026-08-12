フジテレビの音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)初の大型ライブイベント『STARフェス』が、10月10日・11日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。第1弾出演アーティストとして、INI、＝LOVE、石川晟也、NCT DREAM、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、ME:Iが発表された。
＝LOVE、NCT DREAM、ME:IがDAY1に登場
『STARフェス』では、ジャンルや世代を超えたアーティストが一堂に集結。ライブパフォーマンスに加え、番組と連動したスペシャル企画やトークなど、会場でしか体験できないステージを展開する。
10月10日のDAY1には、＝LOVE、NCT DREAM、ME:Iが出演。なお、NCT DREAMはヘチャンの出演は予定されていない。
翌11日のDAY2には、INI、霜降り明星・せいやとしても活動するアーティストの石川晟也、CUTIE STREET、THE RAMPAGEが登場。THE RAMPAGEは藤原樹の出演は予定されていない。
両日とも『STAR』でMCを務めるフジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが進行を担当する。
追加アーティストも今後発表
会場チケットは全席指定で1万2,800円。ファンクラブ先行とオフィシャル先行の受付が12日13時からスタートした。
ファンクラブ先行は23日23時59分まで、オフィシャル先行は30日23時59分まで受け付ける。
今後も追加アーティストの発表を予定している。
【編集部MEMO】
上垣皓太朗アナは、2001年1月6日生まれ、兵庫県出身。大阪大学文学部を卒業し、24年にフジテレビへ入社。入社1年目から『めざましどようび』のお天気キャスターなどを担当し、現在は『めざましテレビ』でリポーターも務める。教員免許(高校地理歴史・高校国語・中学国語)、防災士、二級小型船舶免許を持ち、地形図を見ながら街を歩くことを特技とするなど、地理への造詣も深い。テックアートデザイン局コンテンツテクノロジーセンター メディア・ソリューション部を兼務している。