ビデオリサーチは、8月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(8月3日～30日)をまとめた。1位は、8月30日に放送された日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」』で、12万6,100件に上った。

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

1位の『24時間テレビ49』では、チャリティーパートナーを務めたSixTONESに関する場面で盛り上がる部分が多かったほか、チャリティランナー・星野真里のゴールシーンでもひと笑いあり、ポストが盛り上がっていた。

4位は、NHK総合『NHK夏の音楽祭うたであえたら2026』で7万374件。Aぇ! groupやMrs. GREEN APPLEの楽曲披露時のほか、“昔聴いていた”曲が披露されたことで、「懐かしい」「この世代だった」など懐かしむ声もあり、盛り上がりを見せた。

6位にはフジテレビ『J1リーグ開幕記念マッチ 横浜F・マリノス×鹿島アントラーズ』が4万5,088件でランクイン。マリノスの三井寺選手の先制点や谷村選手の2ゴールなど若手選手の活躍に加え、アントラーズの劇的な逆転勝利に、盛り上がる様子が見られた。