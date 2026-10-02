育った時代も価値観も違う人たちが、東京の片隅で人生を分かち合う――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「誰かと分かち合いたくて ～人生交わるレトロマーケット～ 前編」を、4日に放送する。

東京・中野区の「野方文化マーケット」。戦後の闇市に始まるといわれるこの場所に、若者たちが夢を抱き集まってくる。シャッターを下ろした店が目立つ一角から、きょうもにぎやかな声が響く。

おでん割烹「日南乃」を営む冬馬さん(35)は、6年前に開業。働く意欲のある人なら、髪色やタトゥー、過去を問わず仲間として迎えてきた。事業を大きくすることを夢見てきたが、2025年、アルバイトが就職などで一斉に退職。一度は閉店を考えたが、新たな仲間と再出発した。新しいスタッフの多くは元常連客。昼は別の仕事をしながら、売り上げの分析まで引き受ける仲間もいる。仲間の力で店が変わり始めたある日、冬馬さんは全員を集め、大きな決断を告げる。

2階の「cafe bar fulari」を営む奈奈さん(37)。まっすぐ家に帰りたくない夜、誰かと話したい…かつて自分も求めた、そんな店で客を迎えている。常連の早川さん(54)は、不動産会社を営む元プロボクサー。「ギブ＆ギブ」を大切に、見返りがなくても誰かのために動く。だが、大きな物件の仲介はめったになく、経営は厳しい。なじみの店で明かしたのは「来週にも会社がつぶれそうだ」という自らの窮地だった。

夢を語る夜も、弱音をこぼす夜も、聞いてくれる誰かがいる。不思議な引力で人々が交わるレトロマーケットの人間模様を井手上漠のナレーションで追っていく。

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