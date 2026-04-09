フジテレビ系新音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)が、16日に2時間生放送スペシャルでスタート。MCは上垣皓太朗アナウンサーが務め、timelesz、HANA、アイナ・ジ・エンド、乃木坂46、RIIZE、東方神起ら12組が出演する。

同番組は、『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組み、アーティストの最新パフォーマンスと即時性のあるエンタメニュースを届けるというもの。

初回出演アーティストは、INI、アイナ・ジ・エンド、ano、CANDY TUNE、CHEMISTRY、timelesz、東方神起、Travis Japan、乃木坂46、HANA、RIIZE、レミオロメンに加え、ポムポムプリンも登場する。多彩なジャンルと世代を横断するラインナップとなった。

timeleszは、新曲「GOOD TOGETHER」をパフォーマンス。翌17日には冠番組『タイムレスマン』のゴールデン初回スペシャルも控えており、勢いそのままに新番組の幕開けを盛り上げる。HANAは「Bad Girl」を披露。デビューから1年で全リリース曲がチャートを席巻し、7曲が1億回再生を突破するなど快進撃を続ける中での出演となる。

また、今年約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンは、15年ぶりにフジテレビの音楽番組に登場。ヒット曲「南風」と、テレビ初披露となる新曲「100億の承認欲求」をメドレーで届ける。韓国からは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演を控える東方神起と、デビューから2年5カ月で東京ドーム3DAYSを実現したRIIZEが出演する。

CANDY TUNEは、昨年「倍倍FIGHT!」のヒットで『NHK紅白歌合戦』出場を果たした勢いそのままに、「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を歌唱。乃木坂46は、5期生の池田瑛紗が初めて表題曲センターを務め、5月の東京ドーム公演で卒業するキャプテン・梅澤美波のラスト参加シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」を披露する。

anoは、自身が主演し書き下ろしたドラマ主題歌「愛晩餐」を披露。アイナ・ジ・エンドは、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス - Luminous」を、『ONE PIECE』の特別映像とともに届ける。Travis Japanは「陰ニモ日向ニモ」、INIは「All 4 U」をパフォーマンスする。

さらに、番組ではフジテレビに残る名カバー映像を振り返るVTR企画も実施。秦基博によるaiko「カブトムシ」、BE:FIRSTによる宇多田ヒカル「Automatic」などを紹介するほか、CHEMISTRYが安室奈美恵の「Baby Don’t Cry」を生でカバーする。

MCの上垣アナとタッグを組む「STARナビゲーター」も決定。前半はano、後半はTravis Japanの松倉海斗が担当する。個性的な存在感を放つanoと、愛されキャラとして活躍する松倉が、上垣アナとどのような化学反応を見せるのか。

そして、放送当日の4月16日はポムポムプリンの誕生日でもあり、生放送でにぎやかに祝う予定だ。

上垣アナは「豪華な皆さんが初回ゲストに決まり、大変緊張しておりますが、何を話そうかワクワクしている自分もいます。2時間、燃え尽きるまで頑張るつもりです」と意気込みを語っている。